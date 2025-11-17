Se revela la nueva temática de la Met Gala 2026

El curador responsable expresó, “es un gran momento para el Costume Institute. El lugar será transformador para nuestro departamento, pero también creo que lo será para la historia de la moda en general: el hecho de que un museo de arte como el MET conceda un rol central a la moda”.

La expo aborda, “la importancia del cuerpo vestido en la vasta colección del museo, combinando pinturas, esculturas y otros objetos que abarcan los 5,000 años de arte representados en el MET, junto a prendas históricas y contemporáneas del Costume Institute”.

La exposición abrirá oficialmente sus puertas el 10 de mayo de 2026, en la que explora la relación entre la boda y la historia del arte, desde la prehistoria hasta la actualidad. Una experiencia donde cada silueta y cada prenda cuentan una historia.

Siguiendo la tradición, la Met Gala se celebrará el lunes 4 de mayo de 2026, día en que se inaugurará oficialmente la exposición anual del Instituto del Traje. Aunque el código de vestimenta no ha sido revelado, los primeros rumores apuntan a que estará vinculado a la muestra Costume art, que explorará la importancia del cuerpo vestido dentro de la colección del Met.