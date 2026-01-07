Así fue el acuerdo de divorcio que firmaron Nicole Kidman y Keith Urban

Un juz de Tennessee les concedió el divorcio, luego de que la actriz presentó la solicitud, citando diferencias irreconciliables. El medio estadounidense TMZ, confirmó que el proceso fue corto, ya que la ahora expareja había llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y la repartición de bienes.

A pesar de que ambos declararon ingesos mensuales superiores a los 100 mil dólares, Nicole Kidman y Urban renunciaron a cualquier pensión alimenticia, tanto entre ellos como para sus hijos, y estuvieron de acuerdo en que cada uno conservara sus propios bienes. Asimismo, quedaron permanentemente anuladas todas las reclamaciones de pensión conyugal o manutención entre ellos, y cada uno asumirá sus propios gastos legales, mientras que los costos judiciales restantes de dividirán en partes iguales.

En cuanto a la crianza de sus hijos, ambos pactaron que pasen 306 días al año con Kidman y 59 con Urban, además se comprometieron a tomar en conjunto las decisiones importantes relacionadas con su educación y la atención médica. Además de asistir a clases de crianza compartida.

La estrella de Hollywood pasará la mayor parte del tiempo de convivencia con sus hijos, aunque ambos mantienen responsabilidades parentales compartidas.