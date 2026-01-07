Suscríbete
Viudo de Brigitte Bardot desvela el motivo de su muerte

La actriz que falleció a los 91 años fue despedida en un funeral celebrado en Saint-Tropez

Enero 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Familiares, amigos y fans despidieron a la reconocida actriz que lucha contra el cáncer. Su esposo, Bernard d’Ormale, dio detalles a la revista Paris Match de los últimos meses de vida de la artista que sufrió la enfermedad silenciosamente.

De acuerdo con las declaraciones de su esposo, Brigitte fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas para tratar el padecimiento, pero finalmente murió. Cabe recordar que en la década de 1980, superó un cáncer de mama que ella misma hizo público en su momento.

Durante sus últimos meses de vida, Bardot enfrentó un persistente dolor de espalda que complicaba su vida cotidiana y le provocaba sufrimiento y agotamiento a tal nivel de estar postrada en cama. La actriz había perdido las ganas de decir y expresaba en momentos de dolor físico, “estoy harta, quiero irme...”.

Su esposo, quien estuvo a su lado durante más de tres décadas, fue su apoyo hasta el último momento. “La cuidaba, con el apoyo de enfermeras que acudían discretamente todos los días”. “Por la mañana, cuando le servía el desayuno, le encantaba. Como una niña, también merendaba: un té con leche y un croissant”.

La última etapa de su vida la pasó en su casa de Saint-Tropez, alejada del ruido mediático, rodeada de sus seres queridos, sus perros y gatos. Hasta que murió poco antes de las 6 de la mañana el 28 de diciembre. “Estaba medio dormido a su lado. Me incorporé al oiírla decir “Piou-piou”, ese pequeño apodo que usábamos en privado, y entonces se acabó”, dijo.

Brigitte Bardot
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
