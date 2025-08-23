Suscríbete
Moda

El icónico tocado de plumas de Sarah Jessica Parker en Sex and the City se subastó por 24,000 dólares

La pieza que marcó uno de los momentos más memorables de la moda en el cine, pasó de la gran pantalla a una subasta histórica

August 23, 2025 • 
Tania Franco
Sarah Jessica Parker - Sex and the City

James Devaney/WireImage

En 2008, Sex and the City: The Movie nos regaló una de las escenas más recordadas de la cultura pop: el fallido intento de matrimonio entre Carrie Bradshaw y Mr. Big. El look nupcial de Carrie, firmado por Vivienne Westwood, se completó con un inesperado accesorio: un arreglo de plumas verdes que se convirtió en símbolo de aquel instante trágico y memorable.

Sarah Jessica Parker en Sex and the City

James Devaney/WireImage

Quince años después, este accesorio se consolidó como un objeto de culto. En 2023, Sotheby’s lo incluyó en su venta especial “Fashion Icons”, alcanzando un precio final de 24,000 dólares.

La pieza, usada por Sarah Jessica Parker en el rodaje, se convirtió así en uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas y fans de la serie.

Sarah Jessica Parker - Sex and the City - Película

James Devaney/WireImage

Hoy, este accesorio vive una segunda vida, consolidándose como parte del legado de la ficción que definió a toda una generación de mujeres y a la televisión de los 2000.

Sarah Jessica Parker sex and the city moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
