Issabela Camil en “The Coat”, la feminidad que que abraza la moda

La actriz y empresaria une la moda con la espiritualidad, en una colaboración que reinterpreta el maximalismo desde el corazón

Diciembre 03, 2025
NABY9647.jpg

Por Isabela González Hajj
Abrigo: Nabyl Zarina
Fotógrafo: Francisco G.Marrón
Styling: Alejandra Belmont.

Por primera vez, la actriz presta su energía, estética e historia a una pieza de colección. “The Coat”, creado por la diseñadora mexicana Nabyl Zarina dentro de la cápsula Serena, llega este mes de diciembre como un tributo a la fuerza interior de la mujer, a la serenidad que se resguarda en lo íntimo y al poder transformador del diseño.

En esta conversación, Issabela revela cómo la moda, el teatro, la belleza y la maternidad, convergen para construir su presente creativo, cálido y más, mucho más luminoso.

NABY9521.jpg

Estamos hablando de una colección profundamente personal. ¿Qué emociones o momentos inspiraron esta nueva línea?

Creo que tiene mucho que ver con mi personalidad. Aunque la gente piensa que soy muy social y que estoy en todos lados, en realidad soy muy privada. Pero tengo este color por dentro, esta energía que resguardo y que explota a través de la moda. Para mí, es una forma de expresión fantástica; me vuela la cabeza. Combinar texturas, mezclar colores, jugar con siluetas enormes y voluptuosas… todo eso me representa. Y Nabil, la diseñadora de Serena, lo captó perfecto. Desde que vi sus piezas en una portada que hice hace unos meses, conecté con su propuesta. Esa afinidad se convirtió en amistad y, finalmente, en colaboración. Cuando vi el boceto del abrigo pensé: hagámoslo. Así de fácil. Así de bonito fluyó todo.

NABY9321.jpg

¿Qué te atrajo de trabajar con Nabyl y cómo se complementaron creativamente?

No es mi primera colaboración. Mucha gente me dice: “¿Por qué no sacas tu línea?” Y aunque lo tengo en mente para el futuro, hoy disfruto enormemente trabajar en equipo. Me llena colaborar con gente que admiro, especialmente diseñadores mexicanos. Nabyl y yo compartimos un lenguaje muy similar: feminidad, maximalismo, mangas enormes, abrigos que envuelven, pero sin perder esa silueta poderosa que nos encanta a muchas mujeres. Ese lenguaje común lo hizo todo muy fácil. A mí me encanta mezclar texturas y estampados. Y este abrigo lo tiene todo: animal print, puntos, flores, velvet… es completamente yo. Fue una colaboración natural, intuitiva, deliciosa.

Issabella Camil
