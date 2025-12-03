Bad Bunny supera a Taylor Swift como el artista más escuchado del mundo en Spotify 2025

Bad Bunny ha alcanzado casi 20.000 millones de reproducciones de sus éxitos este año, y su álbum se corona como el más reproducido en Spotify, la plataforma de streaming más popular, con más de 700 millones de usuarios. Después de ocupar durante dos años el primer puesto, Taylor Swift bajó al segundo lugar, una señal de que el género urbano está dominando la industria musical.

El lanzamiento de su álbum “Debí tirar más fotos”, en 2025, ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado el trono.

Detrás del Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, apareció Taylor Swift, quien también lanzó disco este año titulado, “The Life Of A Showgirl”. Después, se ubica el canadiense The Weeknd por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.