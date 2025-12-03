Suscríbete
Entretenimiento

Bad Bunny supera a Taylor Swift como el artista más escuchado del mundo en Spotify 2025

Después de dos años, el puertorriqueño volvió al primer lugar de lo más reproducido en la plataforma de streaming, con su álbum “Debí tirar más fotos”

Diciembre 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bad bunny

Bad Bunny posee una millonaria propiedad en Nueva York

Getty

Bad Bunny ha alcanzado casi 20.000 millones de reproducciones de sus éxitos este año, y su álbum se corona como el más reproducido en Spotify, la plataforma de streaming más popular, con más de 700 millones de usuarios. Después de ocupar durante dos años el primer puesto, Taylor Swift bajó al segundo lugar, una señal de que el género urbano está dominando la industria musical.

El lanzamiento de su álbum “Debí tirar más fotos”, en 2025, ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado el trono.

Detrás del Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, apareció Taylor Swift, quien también lanzó disco este año titulado, “The Life Of A Showgirl”. Después, se ubica el canadiense The Weeknd por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

Bad Bunny Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
La boda de Thalía y Tommy Mottola
Entretenimiento
Así fue la lujosa boda de Thalía y Tommy Mottola, la cantante revela cómo se conocieron
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
Cuándo y dónde ver a Marc Anthony en Christmas in Rockefeller Center
Entretenimiento
Cuándo y dónde ver a Marc Anthony cantar en el Rockefeller Center
Diciembre 02, 2025
 · 
Tania Franco
Ella es la ex de Cristiano Ronaldo que comparó a Georgina con Kim Kardashian
Entretenimiento
Revelan cómo sería la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-brown-y-jake-bongiovi
Entretenimiento
Millie Bobby Brown cambia de nombre tras casarse con Jake Bongiovi
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miley-cyrus-compromisojpeg
Entretenimiento
Miley Cyrus enciende rumores de compromiso con Maxx Morando
La cantante apareció con un misterioso anillo en el estreno de “Avatar: Fuego y Ceniza”
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-mexico.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa sorprendió con “Bésame mucho” en el Estadio GNP Seguros
La cantante cantó el tema de Consuelo Velázquez como canción sorpresa durante su primer concierto en la Ciudad de México
Diciembre 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas revela por qué tardó 20 años en lanzar una canción como solista
Entretenimiento
Kevin Jonas revela por qué tardó 20 años en lanzar una canción como solista
El integrante de los Jonas Brothers confesó en el programa de Kelly Clarkson que no era miedo ni falta de talento
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar Breaking Bad
Entretenimiento
Penn Badgley estuvo a punto de protagonizar “Breaking Bad” y revela por qué no quería estar en “Gossip Girl”
El actor confesó que audicionó junto a Aaron Paul para la serie y explicó por qué accedió estar en la serie que despegó su carrera
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Diego Klein y Juanpa Zurita: la amistad poco conocida que salió a la luz en ¿Quién es la Máscara?
Entretenimiento
La amistad poco conocida entre Diego Klein y Juanpa Zurita
La revelación en "¿Quién es la máscara?” de Capi Bara que sorprendió al público
Diciembre 01, 2025
 · 
Tania Franco