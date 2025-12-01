Suscríbete
La amistad poco conocida entre Diego Klein y Juanpa Zurita

La noche del episodio 8 de "¿Quién es la Máscara?” dejó algo más que una gran sorpresa televisiva. Cuando “Capi Bara” se quitó la máscara y reveló que detrás del personaje estaba Diego Klein, pocos imaginaron que uno de los más impactados sería Juanpa Zurita, quien no solo confesó no haberlo adivinado, sino que expuso una amistad que hasta ahora había pasado casi desapercibida para el público.

Durante la conversación en vivo, la química entre ambos fue evidente. Diego explicó las pistas que había dejado a lo largo del programa, entre ellas su amor por los deportes nacidos en la playa, lo que llevó a Juanpa a bromear primero con el pádel y después con el tenis. La confesión terminó por sorprender aún más cuando Juanpa recordó que Diego fue tenista profesional, aprovechando para lanzarle una broma sobre su desempeño en el pádel, entre risas compartidas.

Diego trabajó con Maca en una serie, bueno, en dos proyectos ya. Y de ahí nos hicimos muy amigos, empezamos a jugar padel. Diego fue profesional de tenis, ¿correcto? Lástima que en padel es pésimo. Pero de ahí nació una muy buena amistad y nos hemos concurrido.
Juanpa Zurita.

Su amistad nació a partir de proyectos en común con Macarena Achaga, actriz y actual pareja de Juanpa, con quien Diego ha trabajado en más de una producción. De esos encuentros profesionales surgieron las partidas de pádel, las reuniones fuera de cámaras y una relación cercana que ambos han mantenido con discreción.

Por su parte, Juanpa reconoció que jamás habría imaginado que “Capi Bara” era su amigo, resaltando que fue uno de los personajes más queridos y divertidos del programa.

