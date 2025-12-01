Suscríbete
Cuánto cuesta comer en la taquería de Dua Lipa en CDMX

Precios, menú y fechas de Taquería La DUA, el pop-up inspirado en Radical Optimism que llega a la Condesa

Diciembre 01, 2025 • 
Tania Franco
La fiebre por Dua Lipa se traslada a la Ciudad de México con la apertura de Taquería “La Dua”, un concepto temporal que mezcla estética pop, referencias a su álbum Radical Optimism y sabores muy mexicanos. Si te preguntas cuánto cuesta comer en este spot viral, aquí te damos los precios oficiales, además de fechas y ubicación para que planees tu visita.

Fechas y horarios

  • Del: lunes 1 de diciembre al 5 de diciembre
  • Horario: 12:00 p.m. a 12:00 a.m.

Ubicación

Lugar: Los Caramelos Condesa.
Dirección: Avenida Michoacán 93, Colonia Condesa, CDMX.

Precios

La propuesta es sencilla y accesible, pensada como un plan rápido, las mesas están hechas para comer de pie y con todo empaquetado para llevar:

Paquete “La Dua” – $249 MXN

  • Taco Radical Optimism (caramelo con queso).
  • Taco Houdini (chicharrón).
  • Taco María (arrachera)
  • 1 consomé “Illusion”.

Bebida (a elegir):

  • Agua Training Season (agua embotellada de pepino).
  • Caguamita.
  • Mini margarita*.

*Las bebidas alcohólicas son solo para mayores de edad y se sirven junto con alimentos.

Servicio incluido.

Más que una taquería tradicional, Taquería “La Dua” es una experiencia efímera que combina música, diseño y gastronomía, convirtiéndose en uno de los planes más comentados de la semana en la Condesa. Con precios cerrados y menú curado, es ideal para fans de la cantante y curiosos que buscan probar algo distinto sin gastar de más.

Si eres seguidor de Dua Lipa —o simplemente te gusta descubrir pop-ups gastronómicos—, este es un spot que vale la pena conocer antes de que cierre.

Dua Lipa Qué hacer en la CDMX CDMX
