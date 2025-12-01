Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez fueron detenidos por esta razón

El exdeportista Óscar Jiménez conducía en compañía de su esposa Mariana Echeverría y su hijo, cuando los oficiales los detuvieron e infraccionaron por un equivalente de casi 3 mil pesos mexicanos. La policía canadiense detuvo a Óscar debido a que no realizó un alto total antes de dar vuelta a la derecha, según explicó la actriz en sus stories de Instagram.

Óscar reconoció lo sucedido mientras leía la multa, aunque intentó justificarlo, “no me paré en seco, pero di la vuelta despacito. Como en México”, dijo en tono de broma. Mariana le remarcó el error de no hacer alto total, en respeto a las leyes canadienses.

A pesar de que Mariana reprochó la infracción al exportero del América, calificó lo sucedido como una exageración. “No es que nos hayamos pasado un alto o estemos mal estacionados. Fue una tontería realmente”.

Mariana opinó que “no pasa nada” si su esposo no pagaba los 243 dólares que se les impuso como multa. Por su parte, el exfutbolista se mostró preocupado por las repercusiones migratorias que acarrearía no pagar.

La comediante insistió en que la falta no ameritaba preocuparse, sin embargo, Óscar dijo, “estamos peleando porque ella dice que no pague y yo digo que si quiero pagar. Yo no quiero entrar un día a Canadá y que me metan al cuartito o algo”.