Dua Lipa canta Antología de Shakira en Bogotá

La emoción por la música latina volvió a cruzar fronteras. Durante uno de sus recientes conciertos, Dua Lipa sorprendió al público al interpretar Antología, uno de los temas más emblemáticos de Shakira. El momento, captado en video y rápidamente viralizado en TikTok, mostró a la artista visiblemente conmovida mientras el público coreaba la canción en español.

El gesto no pasó desapercibido. Para muchos fans, este homenaje confirmó el respeto y la conexión genuina de Dua Lipa con la música latina, especialmente con una canción que marcó a toda una generación. Antología no solo es un clásico del pop en español, sino un tema profundamente emocional, lo que hizo que la interpretación cobrara aún más fuerza lejos del idioma y del contexto original.