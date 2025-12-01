Cassandra García de Morelos es la nueva Miss México

Cassandra García Olea, representante de Morelos es la nueva Miss México que representará a nuestro país en Miss Mundo 2026. El triunfo de la joven marca el inicio de una nueva etapa en la que la representante se prepara para concursar en el certamen que tendrá lugar en Botswana en el primer semestre de 2026.

La coronación se llevó a cabo el día de ayer en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León, donde expertos en certámenes de belleza evaluaron a jóvenes de todos los estados de la República Mexicana, quienes compitieron en pruebas que pusieron a prueba su talento, habilidades de oratoria, desempeño social y más.

El jurado valoró el desenvolvimiento de cada concursante en cada una de las etapas del concurso, y de acuerdo con la organización, el top 15 finalista incluyó representantes de Estado de México, Coahuila, Tabasco, Morelos, Puebla, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Durango, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y San Luis Potosí.

El cuarto lugar fue para la modelo del Estado de México, el tercero para la representante de Ciudad de México y el segundo puesto correspondió a Michoacán.

La organización celebró la elección de la nueva reina con un mensaje en redes sociales que dice, “México, ya tienes a tu reina... Hoy presentamos a la mujer que llevará tu nombre, tu historia y tu corazón al escenario más grande del planeta: Miss World”.

El premio para la ganadora de Miss México consiste en el derecho a representar al país, así como en la obtención de contratos, un programa de capacitación profesional para desempeñarse como representante en certámenes internacionales y obsequios de patrocinadores.

Cassandra tiene 23 años, es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y actualmente cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.