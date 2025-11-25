Suscríbete
Así fue la boda religiosa de Antonio Mauri y Andrea Baumgartner en San Miguel de Allende

El hijo del actor y su esposa sellaron su romántica historia con una ceremonia religiosa, celebrada días después de su boda civil, y tras haberse comprometido en 2024

Noviembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
boda-de-antonio-mauri.jpeg

Tras más de cuatro años de noviazgo, Antonio Mauri y Andrea Baumgartner decidieron dar el siguiente paso en su relación y unir sus vidas en una ceremonia religiosa celebrada en el videño Vid de Luna en San Miguel de Allende, donde se dieron cita los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

A través de redes sociales, los invitados a la boda compartieron imágenes y videos de la celebración en la que Andrea lució un vestido corte princesa confeccionado en tejido satinado y con corsé con escote palabra de honor, que acompañó con un ramo elaborado con orquídeas blancas. Por su parte, Antonio llevó un traje oscuro con una camisa blanca y corbata en tono claro, además de un chaleco que le aportó elegancia a su look.

En las fotos pudimos apreciar los momentos más entrañables de la celebración, uno de ellos fue cuando Antonio llegó a la iglesia dirigiéndose al altar acompañado de su mamá, Carla Alemán Magnani, quien vistió un elegante vestido color azul. Cuando llegó el momento de que los novios bailaran en la pista, lo hicieron al ritmo de la canción, “me gané la lotería”.

antonio-mauri-boda.jpeg

Toño Mauri hijo de Toño Mauri
