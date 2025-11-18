Suscríbete
Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reconcilian tras escándalo de Fátima Bosch

En redes sociales, los empresarios compartieron fotos y videos que demuestran que los ánimos se han enfriado de cara a la final del certamen de belleza

Noviembre 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
raul-rocha-miss-universo.jpeg

Nawat y Raúl Rocha compartieron a través de sus redes sociales una serie de fotos y videos en los que dan muestra de la tregua que establecieron días antes del certamen de belleza. Esto ocurre semanas después de la polémica entre Nawat y Fátima Bosch.

En su perfil de Instagram, el empresario mexicano compartió un video de una publicación, en la que aparece junto a Nawat y el empresario Omar Harfouch. En la descripción del video se lee, “Raúl Rocha, presidente del certamen, y Nawat Itsaragrisil se reconcilian gracias a Omar Harfouch, miembro del jurado. A medida de que se acerca la elección de Miss Universe, se ha producido una reconciliación entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universe, y Nawat Isaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, gracias a la intervención de Omar Harfouch miembro del jurado del certamen”.

De acuerdo con medios internacionales, Omar Harfouch habría organizado una llamada telefónica entre ambos, la cual ayudó a aclarar los malentendidos entre ambos y “aliviar las tensiones”. Tras esa llamada, los tres se reunieron en Bangkok, para fortalecer su relación profesional, tras lo ocurrido a principios de este mes cuando Nawat humilló públicamente a Fátima Bosch, Miss México.

Por su parte, Nawat compartió en sus redes sociales videos y fotos en los que aparece junto a Raúl y Omar, en diferentes actividades dentro de la concentración de Miss Universe.

Hace unas semanas, Raúl Rocha anunció medidas en contra de Nawat porque le había faltado al respeto a la participante mexicana."He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del en el número 74 de Miss Universe y que esta sea muy limitada o nula”, indicó Rocha en un video publicado en su perfil de Instagram. Incluso dijo que emprendería acciones corporativas y legales en su contra como consecuencia de la serie de actos cometidos contra Bosch.

Sin embargo, parece que el conflicto ha quedado en el pasado, pues se les ha visto muy unidos rumbo a la final del certamen este fin de semana.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
