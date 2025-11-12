10 cosas que quizá no sabías de Jacob Elordi

El mundo ha conectado profundamente con la interpretación de Jacob Elordi en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro. En este papel, el actor australiano se despoja por completo del atractivo físico que lo convirtió en un ícono global, para mostrar un rostro más humano, crudo y vulnerable.

La curiosidad por Elordi ha aumentado, así que aquí te traemos 10 cosas que probablemente no sabías del actor que dio vida a la criatura de “Frankenstein”.

1. Su película favorita

Jacob Elordi confesó que si pudiera borrar una película de su memoria para volver a verla por primera vez, sería The Dark Knight de Christopher Nolan. “Me encantaría ver de nuevo a Heath Ledger interpretando al Joker por primera vez”, dijo, dejando ver su profunda admiración por el actor australiano.

2. Su altura

Elordi bromeó diciendo que “nació midiendo 6’5””, es decir 1.97 cm, y aseguró que desde los 15 o 16 años ha tenido la misma estatura. Su altura, aunque imponente, ha sido tema recurrente desde sus inicios en Hollywood.

3. Vivió en su coche antes de conseguir “Euphoria”

Antes de alcanzar la fama, Jacob pasó un par de semanas viviendo en su auto en Los Ángeles. Estaba a punto de regresar a casa cuando tuvo su última audición para Euphoria, donde interpretó a Nate Jacobs. “Fui a la prueba, olvidé mis líneas y pensé que la había arruinado. Pero Sam Levinson me llamó de nuevo… y el resto es historia”, recordó.

4. Los libros que leyó durante el rodaje de “Frankenstein”

Durante la filmación de “Frankenstein”, Elordi leyó dos libros que marcaron su proceso creativo: Week in Comparison to Dreams de Elkins y Understanding Media de Marshall McLuhan. “No sé si los entiendo del todo, pero me parecieron fascinantes”, confesó entre risas.

5. Su mamá es su mejor amiga

Jacob Elordi ha dicho que habla con su madre tres o cuatro veces al día. “Mi mamá es una santa. Es mi mejor amiga en el mundo. Estaría completamente perdido sin ella”, confesó.

También recordó que fue ella quien lo animó a actuar desde niño: “Quería meterme al teatro porque no había otra forma de canalizar mi energía. Era eso o encerrarme”, bromeó.

Luigi Iorio/GC Images

6. ¿Cuánto tardaban en maquillarlo para la criatura?

Para transformarse completamente en la criatura creada por Guillermo del Toro, Jacob pasaba entre 6 y 11 horas en maquillaje, dependiendo de la escena. “Cuando era solo mi cabeza y manos, tardaban unas seis horas. Pero cuando era cuerpo completo, hasta once”, contó.

7. Síndrome del impostor

Elordi admitió que se sintió abrumado por la magnitud del papel: “Lloré una noche. No sabía cómo construir este personaje. Pero luego entendí que era el que debía sangrar por él. En la película veo mucho de mí y de mi padre”, dijo conmovido.

8. Es fanático de los bolsos de diseñador

Elordi ha sido captado en aeropuertos y eventos con piezas de Bottega Veneta, Prada y otras marcas de lujo. Su estilo effortless y andrógino lo ha convertido en un ícono de moda masculina contemporánea.

Jacopo M. Raule/Getty Images for Bottega Veneta

9. Admiraba a Guillermo del Toro desde antes de conocerlo

Cuando el director mexicano le ofreció el papel, su reacción fue simple: “¿Por qué yo?”. El actor lo describe como un sueño cumplido y una experiencia transformadora que renovó su amor por la actuación.

10. Tiene un Golden Retriever

Más allá del cine y la fama, Jacob tiene un lado profundamente tierno: su perrita Layla, una Golden Retriever, lo acompaña a todas partes. El actor ha mencionado que ella es su refugio y su alegría cotidiana.

Con Frankenstein, Jacob Elordi deja atrás la etiqueta de galán para consolidarse como uno de los intérpretes más prometedores de su generación.

Su entrega, sensibilidad y honestidad emocional lo han llevado a un punto de madurez artística en el que la belleza pasa a segundo plano, y lo esencial es lo que transmite desde el alma.