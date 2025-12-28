Suscríbete
Harry Styles sorprende a sus fans con nuevo video musical

El cantante publicó un video inédito dos años después de su última aparición en su gira Love On Tour

Diciembre 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
harry styles

Harry Styles ha sido acechado en Londres por una fanática desde hace semanas

El cantante británico Harry Styles compartió un misterioso video de una actuación en Italia que inmediatamente desató rumores de su regreso a la música. Nombrado como “Forever, Forever”, en el clip se observa a Harry tocando un piano.

Cabe mencionar que luego de un largo periodo sin apariciones y de inactividad en redes, Styles lanzó un nuevo video musical en el que aparece interpretando una pieza instrumental.

El video inicia con imágenes de una de sus recientes presentaciones en Italia, donde se muestra a las y los fans reunidos desde horas antes del concierto en la RCF Arena. Posteriormente, la escena cambia a un piano de Styles tocando el piano, acompañado del mensaje, “We Belong Toghether”.

Su lanzamiento más recientes fue el álbum “Harry’s House”, publicado en 2022, y desde entonces no había presentado nuevo material.

Las reacciones al estreno no se hicieron esperar. Mientras una párte de sus fans celebraron el video como una posible señal de regreso a los escenarios, otros seguidores expresaron sorpresa.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
