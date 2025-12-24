Venus Williams se casa con Andrea Preti en Italia y Florida

La legendaria tenista de 45 años Venus Williams se casó con el actor y productor danés Andrea Preti en una ceremonia cargada de belleza y romanticismo en el Faro Punta Imperatore, un antiguo faro reconvertido en un exclusivo hotel boutique, situado sobre un acantilado de 172 metros de altura, con vistas hermosas al mar.

Tras la ceremonia donde se dieron el “sí, quiero”, festejaron en Lisola, un restaurante frente a la costa que se ha consolidado como uno de los mejores lugares de la gastronomía mediterránea en Italia.

Venus dijo a una revista, “no puedo describir lo hermoso, tranquilo, sagrado, emocionante y exaltado que fue. Fue un sueño”, mientras que su pareja dijo, “el segundo mejor día de mi vida”.

Venus lució un vestido del diseñador de moda libanés Georges Hobeika e ingreso al recinto con “Ovunque Sarai”, de Irama, un tema musical que tocó las fibras íntimas de la pareja, ya que la canción recuerda a su abuela, quien falleció durante la pandemia. Mientras que el novio lo hizo al ritmo de “I’ll Be There” de los Jackson 5, en memoria de su madre.

Cabe recordar que la historia de amor entre la pareja comenzó en la Semana de la Moda celebrada en Milán del 17 al 23 de septiembre del año pasado, cuando la medallista dejó la soltería para iniciar una relación.