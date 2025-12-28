Suscríbete
Carlos Rivera muestra lo mucho que ha crecido su hijo

El cantante compartió una foto en la que aparece cargando a su pequeño de 2 años de edad

Diciembre 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg

Instagram @carlosrivera

Carlos Rivera mostró lo grande que está su hijo Leoncito en una serie de fotos con las que les envió sus mejores deseos a sus seguidores en estas fiestas decembrinas.

Tanto Carlos como Cynthia no comparten fotografías del rostro de su bebé, sin embargo, el cantante compartió postales desde su casa en Huamantla, con su bebé en brazos, sin mostrar su carita, únicamente posó con él de espaldas.

En la foto, el pequeño León aparece luciendo un atuendo azul marino con un look parecido al de su papá. La pareja que mantuvo su relación sentimental casi en secreto, dio a conocer en redes el nacimiento de su hijo el 3 de agosto de 2023, desde entonces, poco a poco han compartido algunos detalles de su vida en familia.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 9.30.51 PM.jpeg

Carlos Rivera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
