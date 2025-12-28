Carlos Rivera muestra lo mucho que ha crecido su hijo

Carlos Rivera mostró lo grande que está su hijo Leoncito en una serie de fotos con las que les envió sus mejores deseos a sus seguidores en estas fiestas decembrinas.

Tanto Carlos como Cynthia no comparten fotografías del rostro de su bebé, sin embargo, el cantante compartió postales desde su casa en Huamantla, con su bebé en brazos, sin mostrar su carita, únicamente posó con él de espaldas.

En la foto, el pequeño León aparece luciendo un atuendo azul marino con un look parecido al de su papá. La pareja que mantuvo su relación sentimental casi en secreto, dio a conocer en redes el nacimiento de su hijo el 3 de agosto de 2023, desde entonces, poco a poco han compartido algunos detalles de su vida en familia.