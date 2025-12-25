Suscríbete
Personalidades

La hermana de Messi sufre accidente y pospone su boda

María Sol tuvo un percance de tránsito en Miami, Florida

Diciembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
hermana-de-messi.jpeg

La hermana menor del capitán de la selección de Argentina sufrió un aparatoso accidente de tránsito que la dejó con lesiones, a pocos días de celebrar su boda. De acuerdo con la información difundida por el programa LAM (América TV), y retomada por La Nación, la hermana de Messi sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo en Miami, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra una pared.

Los primeros reportes médicos indicaron que María Sol se encuentra fuera de peligro, sin embargo, las consecuencias físicas del accidente no fueron menores, ya que presentó dos vértebras fracturadas, además de una fractura en el talón y en la muñeca, así como una quemadura en una de sus manos, lesiones que requerirán de un proceso de recuperación que tomará un tiempo.

Tras recibir atención médica en Estados Unidos, María Sol Messi regresó a Rosario, Argentina, donde continuará su tratamiento y proceso de rehabilitación.

María tenía previsto celebrar su boda el próximo 3 de enero de 2026 con Julián “Tuli” Arellano, actual entrenador de la categoría Sub-19 del Inter-Miami, sin embargo, tomó la decisión de posponer la celebración, mientras prioriza su salud y bienestar.

Messi
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Jack Black confiesa por qué 'School of Rock' lo marcó para siempre
Personalidades
“El papel de mi vida”, Jack Black confiesa por qué ‘School of Rock’ lo marcó para siempre
Diciembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca se convierten en padres por primera vez
Personalidades
Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca se convierten en padres por primera vez
Diciembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
esposo-de-kristin-cabot.jpeg
Personalidades
Kristin Cabot rompe el silencio tras video en concierto de Coldplay
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-jr-compromiso.jpeg
Personalidades
El hijo mayor de Donald Trump se comprometió con la modelo Bettina Anderson
Diciembre 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-09 at 19.02.40.jpeg
Personalidades
Emily Cattan: la bailarina mexicana que conquista escenarios alrededor del mundo
Desde la Ciudad de México hasta escenarios internacionales, la bailarina y coreógrafa construye una carrera marcada por la versatilidad, la disciplina y una voz artística que trasciende fronteras.
Diciembre 15, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
Personalidades
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
En el aniversario luctuoso del Charro de Huentitán, su voz vuelve a honrar una herencia que no se apaga
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
Kate Winslet firma contrato para que no retoquen sus fotos
Personalidades
Kate Winslet alza la voz sobre la edad y la presión estética en Hollywood
La actriz conmovió con sus retadoras palabras y defiende mostrarse real, con arrugas y sin filtros
Diciembre 16, 2025
 · 
Tania Franco
ca-dec-2025-destacado.jpg
Personalidades
Eugenia Rodríguez Cantú nos habla de su familia, emprendimiento y su novio Tony Slim Jr
No es cualquier portada, es la primera en su historia y la de nuestro 23 aniversario. De la mano de Chopard, la empresaria regia nos platica todo sobre su vida personal y amorosa
Noviembre 25, 2025
 · 
Camila Torre Forcén