La hermana de Messi sufre accidente y pospone su boda

La hermana menor del capitán de la selección de Argentina sufrió un aparatoso accidente de tránsito que la dejó con lesiones, a pocos días de celebrar su boda. De acuerdo con la información difundida por el programa LAM (América TV), y retomada por La Nación, la hermana de Messi sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo en Miami, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose contra una pared.

Los primeros reportes médicos indicaron que María Sol se encuentra fuera de peligro, sin embargo, las consecuencias físicas del accidente no fueron menores, ya que presentó dos vértebras fracturadas, además de una fractura en el talón y en la muñeca, así como una quemadura en una de sus manos, lesiones que requerirán de un proceso de recuperación que tomará un tiempo.

Tras recibir atención médica en Estados Unidos, María Sol Messi regresó a Rosario, Argentina, donde continuará su tratamiento y proceso de rehabilitación.

María tenía previsto celebrar su boda el próximo 3 de enero de 2026 con Julián “Tuli” Arellano, actual entrenador de la categoría Sub-19 del Inter-Miami, sin embargo, tomó la decisión de posponer la celebración, mientras prioriza su salud y bienestar.