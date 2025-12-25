Suscríbete
Canelo Álvarez sorprende a su hija con un lujoso regalo de Navidad

Llegó Santa Claus a la casa de Emily Cinnamon, la hija mayor del boxeador

Diciembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
canelo-alvarez-no-quiere-que-emily-cinnamon-sea-actriz-o-modelo.png

La decisión que tomó Emily Cinnamon que desconcertó a su papá Canelo Álvarez

Instagram

Emily Álvarez compartió en redes sociales fotos del lujoso convertible que su papá le regaló esta Navidad, además de los regalos que le dio su novio.

Como parte de las festividades decembrinas, Emily compartió imágenes del auto con un moño rojo. En vehículo es un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, uno de los modelos más destacados y costosos de la firma alemanda, el cual combina prestaciones deportivas de alto nivel con acabados de lujo, tecnología avanzada y un diseño pensado para el máximo desempeño. El precio del auto es de alrededor de 2.6 millones de pesos en sus configuraciones básicas y puede superar los 4.4 millones de pesos en versiones de mayor gama.

emily-alvarez.jpeg

Como suele hacerlo en cada ocasión especial, Canelo volvió a consentir a su hija con un regalo que demuestra el alcance de su fortuna. Emily además fue consentida por su novio con un lujoso reloj de Cartier.

emily-alvarez-regalos-navidad.jpeg

‘Canelo’ alvarez Emily Cinnamon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
