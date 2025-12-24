Suscríbete
“El papel de mi vida”, Jack Black confiesa por qué ‘School of Rock’ lo marcó para siempre

El actor recordó en el programa de Drew Barrymore cómo este personaje se convirtió en el más cercano a su corazón y en un punto clave de su carrera

Diciembre 24, 2025 • 
Tania Franco
Jack Black confiesa por qué 'School of Rock' lo marcó para siempre

Frederick M. Brown/Getty Images

Para Jack Black, hay un personaje que sobresale por encima de todos los demás en su carrera cinematográfica, y no se trata solo de éxito o popularidad. Durante una reciente charla en The Drew Barrymore Show, el actor habló con total honestidad sobre lo que significa School of Rock en su vida personal y artística.

Cuando Drew Barrymore le preguntó qué es lo primero que viene a su mente al pensar en la icónica película, Black no dudó en responder que todo comenzó desde el guion. Explicó que fue la primera vez que un papel fue escrito específicamente para él, algo que marcó un antes y un después en su carrera.

Y es el papel de mi vida. De verdad, es el que está más cerca de mi corazón, porque, como sabes, soy rockero hasta la médula.
Jack Black.

El guion fue creado por su amigo Mike White, a quien describió como un genio creativo y a quien muchos hoy reconocen como el creador de la exitosa serie The White Lotus. White no solo escribió la historia pensando en la voz, energía y esencia de Black, sino que también apareció en la película interpretando a Ned Schneebly, el que interpreta a su mejor amigo. Más de 20 años de su estreno, ‘School of Rock ' no solo sigue vigente en la cultura pop, sino que permanece como el proyecto más querido por su protagonista.

