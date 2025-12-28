Suscríbete
Travel

Dinant, el pueblo belga que parece una postal y pocos conocen

Un destino sereno y fotogénico a orillas del río Mosa que combina historia, arquitectura y paisajes de ensueño

Diciembre 28, 2025 • 
Tania Franco
Dinant, el pueblo belga que parece una postal y pocos conocen

Frans Sellies/Getty Images

Ubicada en la región de Valonia, Dinant es uno de esos destinos europeos que conservan un encanto auténtico lejos del turismo masivo. A orillas del río Mosa, esta pequeña ciudad sorprende por su armonía visual, con fachadas de colores reflejadas en el agua, una catedral monumental y una ciudadela que domina el paisaje desde lo alto del acantilado.

La escena más icónica de Dinant —el casco antiguo frente al río, con la Catedral de Notre-Dame al centro y la ciudadela iluminada al atardecer— parece diseñada para ser fotografiada. La luz suave de la mañana o el azul profundo del anochecer convierten cada vista en una postal viva, ideal para quienes buscan viajes slow y destinos altamente fotogénicos.

Además de su belleza natural y arquitectónica, Dinant es la ciudad natal de Adolphe Sax, inventor del saxofón, un detalle que refuerza su identidad artística y musical. Caminar por su malecón, recorrer sus calles tranquilas o subir a la ciudadela ofrece una experiencia íntima, elegante y profundamente europea.

Discreta, romántica y visualmente impactante, Dinant confirma que algunas de las joyas más memorables de Europa aún permanecen fuera del radar.

Europa viajes destinos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Zermatt en invierno: el destino alpino ideal para un viaje familiar
Travel
El destino alpino ideal para un viaje familiar en Zermatt
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
descubre-el-encanto-unico-de-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.png
Travel
Caras Travel: Descubre el encanto único de Ixtapa Zihuatanejo
Diciembre 26, 2025
 · 
Caras
ixtapa-zihuatanejo-un-fin-de-semana-entre-lujo-tradicion-y-mar.png
Travel
Ixtapa Zihuatanejo: un fin de semana entre lujo, tradición y mar
Diciembre 23, 2025
 · 
Caras
xcaret-el-destino-que-lo-tiene-todo-para-todos-que-actividades-hacer-donde-hospedarse.png
Travel
Xcaret: el destino que lo tiene todo, para todos
Diciembre 17, 2025
 · 
Caras
exterior-aerial-view.jpg
Travel
Descubre los destinos más trendy de México
Recibe el 2026 con unas vacaciones llenas de lujo, relajación, naturaleza, diseño y experiencias exclusivas para viajar con estilo con Evoke
Diciembre 15, 2025
Navidad en Tromsø: el secreto mejor guardado del invierno en Noruega
Travel
El secreto mejor guardado de una Navidad en Noruega
Auroras boreales, paisajes árticos y tradiciones nórdicas hacen de Tromsø uno de los destinos más mágicos del invierno
Diciembre 17, 2025
 · 
Tania Franco
Qué hacer en San Miguel de Allende in Guanajuato, Mexico
Travel
¿Qué hacer un fin de semana en San Miguel de Allende?
Un lugar que se siente como hogar, lleno de arte, gastronomía y cultura
Diciembre 05, 2025
 · 
Tania Franco
lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo
Travel
3 lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo
Desde castillos italianos hasta playas brasileñas, los escenarios de la saga Twilight se han convertido en destinos soñados para los fanáticos de Bella y Edward
Octubre 06, 2025
 · 
Tania Franco