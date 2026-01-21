Suscríbete
Travel

¿Qué se come en Finlandia? La cocina nórdica más honesta y conectada con la naturaleza

Una gastronomía marcada por las estaciones, el silencio y el respeto por el entorno

Enero 21, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

La gastronomía finlandesa se caracteriza por su simplicidad, pureza y cercanía con la naturaleza. Lejos de los excesos, sus platos se construyen a partir de ingredientes locales, de temporada y técnicas tradicionales que resaltan el sabor real de cada alimento.

Pescados y productos del agua

El salmón es el gran protagonista, servido ahumado, curado o en sopas como la clásica lohikeitto, preparada con papa, crema y eneldo. También son comunes el arenque, la trucha y el lucio, reflejo de la abundancia de lagos y costas.

Carnes del norte

En Laponia, el reno es parte esencial de la cocina local. Se consume en guisos, filetes o deshebrado, acompañado de puré de papa o bayas. Su sabor es suave y magro, muy distinto a otras carnes rojas.

Bayas, pan y sabores del bosque

Las bayas silvestres —arándanos, lingonberries y moras árticas— aparecen en postres, mermeladas y salsas. El pan de centeno oscuro (ruisleipä) es básico en la mesa finlandesa, junto con mantequilla y quesos locales.

Café y ritual cotidiano

Finlandia es uno de los países que más café consume en el mundo. Beberlo varias veces al día es un hábito social, casi un ritual, acompañado de bollería sencilla como el korvapuusti (rollo de canela).

Cocina moderna finlandesa

La nueva gastronomía finlandesa apuesta por el minimalismo nórdico, reinterpretando recetas tradicionales con técnicas contemporáneas, sin perder el enfoque en lo local y sustentable.

Comer en Finlandia es una experiencia que va más allá del sabor: es una forma de entender el ritmo de la naturaleza, las estaciones y la vida simple. Una cocina honesta, silenciosa y profundamente conectada con su entorno.

