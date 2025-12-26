Caras Travel: Descubre el encanto único de Ixtapa Zihuatanejo

Ixtapa Zihuatanejo se reafirma como uno de los destinos turísticos más emblemáticos del estado de Guerrero, un lugar donde la naturaleza, el confort y la autenticidad conviven en perfecto equilibrio. Entre el azul profundo del Pacífico, sus playas de arena suave y una infraestructura hotelera de primer nivel, este rincón del país continúa atrayendo a viajeros que buscan descanso, exclusividad y una conexión genuina con la esencia de México.

En esta ocasión, el viaje cobró un significado especial al compartirlo con Gabriela de la Garza, Horacio Pancheri y su esposa Isa Valero, quienes, al igual que nosotros, se dejaron envolver por la calma de Zihuatanejo y la energía vibrante de Ixtapa. Más allá del sol y el mar, el destino ofrece una propuesta integral que combina bienestar, gastronomía y experiencias culturales, consolidándose como una opción ideal tanto para escapadas románticas como para viajes entre amigos.

Uno de los momentos más memorables tuvo lugar en el hotel Cala de Mar, un santuario de lujo enclavado en los acantilados, donde la privacidad y el diseño se fusionan con el paisaje. Disfrutamos de una cena privada, una experiencia sensorial cuidadosamente curada, en la que la alta cocina destacó ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Bajo un cielo estrellado y con el sonido del mar como telón de fondo, la velada se convirtió en una celebración de los sabores del Pacífico mexicano.

La noche continuó con una exclusiva cata de mezcales en el resort Cala de Mar, pensada para rendir homenaje a una de las bebidas más representativas de nuestra cultura. Guiados por expertos, exploramos distintas expresiones de este destilado artesanal, descubriendo matices, aromas y procesos que hablan de tierra, herencia y pasión. Una experiencia íntima que reforzó el vínculo entre el destino y las tradiciones mexicanas, elevando aún más la propuesta de Ixtapa Zihuatanejo como un lugar donde el lujo también se vive desde lo auténtico.

Este viaje confirmó que Ixtapa Zihuatanejo no sólo es un destino para vacacionar, sino un referente turístico que invita a reconectar con lo esencial. El estado de Guerrero, conocido como “Hogar del Sol”, se presenta aquí con una propuesta sólida, sofisticada y profundamente mexicana, capaz de conquistar a quienes buscan experiencias memorables frente al mar.