Travel

Caras Travel: Descubre el encanto único de Ixtapa Zihuatanejo

Diciembre 26, 2025 • 
Caras
descubre-el-encanto-unico-de-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.png

Ixtapa Zihuatanejo se reafirma como uno de los destinos turísticos más emblemáticos del estado de Guerrero, un lugar donde la naturaleza, el confort y la autenticidad conviven en perfecto equilibrio. Entre el azul profundo del Pacífico, sus playas de arena suave y una infraestructura hotelera de primer nivel, este rincón del país continúa atrayendo a viajeros que buscan descanso, exclusividad y una conexión genuina con la esencia de México.

descubre-el-encanto-unico-de-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.jpeg

En esta ocasión, el viaje cobró un significado especial al compartirlo con Gabriela de la Garza, Horacio Pancheri y su esposa Isa Valero, quienes, al igual que nosotros, se dejaron envolver por la calma de Zihuatanejo y la energía vibrante de Ixtapa. Más allá del sol y el mar, el destino ofrece una propuesta integral que combina bienestar, gastronomía y experiencias culturales, consolidándose como una opción ideal tanto para escapadas románticas como para viajes entre amigos.

descubre-encanto-unico-de-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.jpeg

Uno de los momentos más memorables tuvo lugar en el hotel Cala de Mar, un santuario de lujo enclavado en los acantilados, donde la privacidad y el diseño se fusionan con el paisaje. Disfrutamos de una cena privada, una experiencia sensorial cuidadosamente curada, en la que la alta cocina destacó ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Bajo un cielo estrellado y con el sonido del mar como telón de fondo, la velada se convirtió en una celebración de los sabores del Pacífico mexicano.

ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.jpeg

La noche continuó con una exclusiva cata de mezcales en el resort Cala de Mar, pensada para rendir homenaje a una de las bebidas más representativas de nuestra cultura. Guiados por expertos, exploramos distintas expresiones de este destilado artesanal, descubriendo matices, aromas y procesos que hablan de tierra, herencia y pasión. Una experiencia íntima que reforzó el vínculo entre el destino y las tradiciones mexicanas, elevando aún más la propuesta de Ixtapa Zihuatanejo como un lugar donde el lujo también se vive desde lo auténtico.

descubre-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.jpeg

Este viaje confirmó que Ixtapa Zihuatanejo no sólo es un destino para vacacionar, sino un referente turístico que invita a reconectar con lo esencial. El estado de Guerrero, conocido como “Hogar del Sol”, se presenta aquí con una propuesta sólida, sofisticada y profundamente mexicana, capaz de conquistar a quienes buscan experiencias memorables frente al mar.

image.png
ixtapa-zihuatanejo-un-fin-de-semana-entre-lujo-tradicion-y-mar.png
xcaret-el-destino-que-lo-tiene-todo-para-todos-que-actividades-hacer-donde-hospedarse.png
Navidad en Tromsø: el secreto mejor guardado del invierno en Noruega
exterior-aerial-view.jpg
Las maravillas de México
lugares que puedes visitar en la vida real y que aparecen en la saga Crepúsculo
rockefeller-center-tree-1-1200x675.jpg
Cómo comprar boletos de avión más baratos
