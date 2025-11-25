Primer vistazo a la nueva tierra de “Frozen” en Disneyland Paris y fecha de apertura

Disneyland Paris acaba de compartir el primer vistazo oficial del World of Frozen, la nueva tierra inspirada en Frozen que formará parte de Disney Adventure World, y las imágenes han desatado emoción absoluta entre los fans de la saga. Habrán múltiples atracciones nuevas, espectáculos inmersivos y zonas temáticas adicionales dentro del nuevo parque.

Por primera vez los icónicos techos escarchados, las torres coloridas y los detalles arquitectónicos de “Arendelle”, creados con la meticulosa atención al detalle que caracteriza a Disney. Desde los picos nevados hasta la paleta de tonos fríos que evocan el invierno eterno, cada elemento rinde homenaje al universo de Elsa, Anna y Olaf.

Será uno de los proyectos más ambiciosos del resort europeo, consolidando su expansión como una de las más importantes en su historia reciente. World of Frozen abrirá sus puertas el 29 de marzo de 2026 dentro de Disney Adventure World, la nueva expansión del parque.