Roma recibe el 2026 con un momento mágico frente al Coliseo

La llegada del 2026 dejó en Roma una de las escenas más emotivas del Año Nuevo a nivel mundial. Frente al imponente Coliseo Romano, decenas de personas comenzaron a cantar y saltar al unísono “Sarà perché ti amo”, convirtiendo la celebración en un momento espontáneo, festivo y profundamente humano.

Sin escenario ni guion, la música surgió de la multitud. Turistas y locales se mezclaron en una sola voz, celebrando la llegada del nuevo año con sonrisas, abrazos y una energía que recorrió la plaza. La icónica canción italiana, símbolo de amor y nostalgia, se transformó en el himno perfecto para dar la bienvenida al 2026.

Con más de dos mil años de historia, el Coliseo fue testigo de una celebración distinta. El contraste entre la antigüedad del monumento y la vitalidad de quienes cantaban frente a él convirtió la escena en una imagen poderosa y viral.