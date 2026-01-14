Suscríbete
Travel

La mejor época para viajar a Alaska y ver auroras, glaciares y fauna

La guía definitiva para elegir la temporada ideal y disfrutar de este destino mágico al máximo

Enero 14, 2026 • 
Tania Franco
Cuándo viajar a Alaska: la mejor época según auroras, glaciares y fauna

Patrick J. Endres/Getty Images

Elegir la mejor época para viajar a Alaska depende de qué versión del estado más salvaje de Estados Unidos quieras vivir: auroras boreales, glaciares en movimiento o fauna en su hábitat natural.

Glaciares, ballenas y días infinitos

De junio hasta agosto es la temporada más popular y accesible. Los días se alargan casi sin noche y las temperaturas son más amables, lo que permite explorar parques nacionales, navegar entre glaciares y observar ballenas, osos y alces en libertad. Ideal para road trips, cruceros y aventura al aire libre.

Auroras y menos turistas

Septiembre marca el inicio de la temporada de auroras boreales. Con menos visitantes y paisajes en tonos dorados, es una de las épocas favoritas para quienes buscan fotografías espectaculares y una experiencia más tranquila.

Auroras boreales y Alaska extremo

La mejor época para ver auroras. Aunque el clima es más desafiante, el invierno ofrece experiencias únicas como trineos de perros, paisajes cubiertos de nieve y cielos nocturnos que se iluminan con luces verdes y violetas.

Alaska

Patrick J. Endres/Getty Images

Alaska cambia con las estaciones, pero su impacto es siempre el mismo: naturaleza en estado puro y experiencias que se quedan para siempre.

Alaska
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
El castillo que inspiró a los cuentos de Disney
Travel
El castillo que inspiró a los cuentos de Disney, la historia detrás de Neuschwanstein
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
Lago di Como como el destino italiano que se volvió el favorito de Belinda
Travel
Lago di Como: el destino italiano que se volvió el favorito
Enero 08, 2026
 · 
Tania Franco
Castillo Carbisdale - Escocia
Travel
La historia detrás del misterioso castillo de Escocia
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Ribeira, Portugal
Travel
Ribeira, el secreto mejor guardado de Portugal
Enero 02, 2026
 · 
Tania Franco
Roma recibe el 2026 con un momento mágico frente al Coliseo
Travel
Roma recibe el 2026 con un momento mágico frente al Coliseo
Cientos de personas celebraron el Año Nuevo cantando Sarà perché ti amo, transformando la medianoche en una postal inolvidable de alegría colectiva
Enero 01, 2026
 · 
Tania Franco
descubre-el-encanto-unico-de-ixtapa-zihuatanejo-guia-de-actividades.png
Travel
Caras Travel: Descubre el encanto único de Ixtapa Zihuatanejo
Diciembre 26, 2025
 · 
Caras
xcaret-el-destino-que-lo-tiene-todo-para-todos-que-actividades-hacer-donde-hospedarse.png
Travel
Xcaret: el destino que lo tiene todo, para todos
Si cuando escuchas la palabra Xcaret solo piensas en parques naturales en la Riviera Maya, tienes mucho más que saber respecto a este destino que no deja de crecer y sorprendernos.
Diciembre 17, 2025
 · 
Caras
Glamping - destinos de lujo
Travel
Viajes de lujo en la naturaleza: los destinos de glamping que debes visitar
Escapadas únicas donde la naturaleza se mezcla con el confort
Agosto 19, 2025
 · 
Tania Franco