La mejor época para viajar a Alaska y ver auroras, glaciares y fauna

Elegir la mejor época para viajar a Alaska depende de qué versión del estado más salvaje de Estados Unidos quieras vivir: auroras boreales, glaciares en movimiento o fauna en su hábitat natural.

Glaciares, ballenas y días infinitos

De junio hasta agosto es la temporada más popular y accesible. Los días se alargan casi sin noche y las temperaturas son más amables, lo que permite explorar parques nacionales, navegar entre glaciares y observar ballenas, osos y alces en libertad. Ideal para road trips, cruceros y aventura al aire libre.

Auroras y menos turistas

Septiembre marca el inicio de la temporada de auroras boreales. Con menos visitantes y paisajes en tonos dorados, es una de las épocas favoritas para quienes buscan fotografías espectaculares y una experiencia más tranquila.

Auroras boreales y Alaska extremo

La mejor época para ver auroras. Aunque el clima es más desafiante, el invierno ofrece experiencias únicas como trineos de perros, paisajes cubiertos de nieve y cielos nocturnos que se iluminan con luces verdes y violetas.

Patrick J. Endres/Getty Images

Alaska cambia con las estaciones, pero su impacto es siempre el mismo: naturaleza en estado puro y experiencias que se quedan para siempre.