Xcaret: el destino que lo tiene todo, para todos

Son más de 30 años desde que Parque Xcaret comenzó a compartir una experiencia turística enraizada en la naturaleza de la Riviera Maya e inspirada por las tradiciones y la cultura de México. Hoy el parque se ha convertido en el alma de algo mucho más grande, Destino Xcaret, un lugar donde todo es posible.

Así es como se han diseñado los diferentes tours, parques, opciones de entretenimiento, hoteles y restaurantes de Xcaret, bajo la premisa del amor por México y sus incontables riquezas naturales.

Parque Xel-Há

Hoteles destino

Los Hoteles Xcaret (Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y La Casa de la Playa) son mucho más que opciones de hospedaje, son una colección de experiencias donde cada rincón te invita a descubrir, disfrutar y reconectar. Aquí, las vacaciones se transforman en experiencias profundas y memorables gracias a una oferta incomparable que combina naturaleza, cultura, gastronomía y bienestar en un solo lugar.

Se trata de tres hoteles que celebran el arte y la riqueza cultural de México con restaurantes de autor y experiencias gastronómicas que enaltecen el amor por la cocina, así como amenidades y actividades que te llevarán a encontrarte con tu propia esencia, ya sea en pareja o en familia.

La opción ideal para compartir momentos inolvidables en familia y con amigos es el Hotel Xcaret México, que invita a encontrar el equilibrio perfecto entre aventura, comodidad y lujo con identidad mexicana. Desde 2017, este resort ha transformado la industria turística con su innovador concepto All-Fun Inclusive® y su arquitectura eco-integradora, que se fusiona armoniosamente con la naturaleza.

Hotel Xcaret México

Las caletas, los ríos, las cuevas y la selva se hacen presentes a lo largo de Hotel Xcaret México, donde todo fluye bajo el principio de la sostenibilidad, y donde cada suite tiene un ambiente inspirador. Como una obra maestra.

Al reservar tu estancia, este resort te permite disfrutar de su oferta de espacios de entretenimiento únicos para niños, adolescentes y adultos, logrando que cada integrante de la familia encuentre su propio momento. Asimismo, también ofrece una experiencia culinaria de autor con más de 20 restaurantes, albercas y toboganes, y áreas excepcionales para atesorar momentos únicos.

Hotel Xcaret México

Ahora bien, si el viaje es para adultos que están buscando un retiro completo de mindfulness, sus momentos favoritos estarán enmarcados por los escenarios de Hotel Xcaret Arte, una oportunidad de relajación e introspección a través de una odisea por el arte mexicano. Aquí no solo disfrutas de un hospedaje de lujo, sino de un viaje sensorial que combina gastronomía de autor, talleres creativos y el concepto de hospedaje All-Fun Inclusive®.

Hotel Xcaret Arte es un lienzo vivo compuesto por seis Casas, cada una con alma propia y espacios pensados para inspirarte. Su arquitectura se funde con la selva en sus 900 suites de lujo y sofisticación. Cada uno es una invitación a reconectar con el cuerpo, con el arte, con la tierra y con aquello que nos mueve.

Hotel Xcaret Arte

Uno de los ejes más poderosos de Hotel Xcaret Arte es su propuesta culinaria. Su Colectivo Gastronómico incluye restaurantes para todos los gustos. Diez experiencias gastronómicas exclusivas a cargo de un elenco estelar de chefs reconocidos, muchos de ellos galardonados con Estrella Michelin.

Además, ofrece talleres creativos impartidos por artesanos y artistas locales que te permiten alejarte del estrés, experiencias wellness y espectáculos culturales al aire libre para que tu visita se intensifique aún más. Sin duda, Hotel Xcaret Arte es un lugar donde la hospitalidad se convierte en arte, la cocina en emoción y cada detalle en un homenaje a lo mejor de México.

Restaurante Xaak en Hotel Xcaret Arte

Foro Casa de la Música en Hotel Xcaret Art

Finalmente, situado a orillas del mar Caribe turquesa y enclavado en la exuberante selva maya, tenemos el exclusivo y lujoso hotel boutique solo para adultos La Casa de la Playa, que ofrece la intimidad de una casa privada, la sofisticación de un resort de cinco estrellas y la riqueza cultural de las tradiciones mexicanas.

Nombrado el mejor resort de México por los premios Travel + Leisure World’s Best Awards 2025, La Casa de la Playa ostenta con orgullo los galardones AAA Five Diamond y Forbes Travel Guide Five-Star (2024 y 2025).

Este hotel boutique, concebido por el arquitecto mexicano David Quintana, armoniza la estética contemporánea con un profundo respeto por la naturaleza, empleando materiales locales y naturales, lo que fortalece la sostenibilidad del proyecto, creando un refugio donde el diseño y la responsabilidad ambiental conviven en perfecta sintonía.

La Casa de la Playa

Con 63 suites con vistas al mar, La Casa de la Playa no es solo un lugar para hospedarte, sino una experiencia que te hará sentir como en casa (servicio de mayordomo personal disponible las 24 horas), rodeada de lujo, naturaleza y la calidez que caracteriza a México.

Cada suite está decorada con diseños artesanales, como ejemplo, arte simbólico wixarika, lámparas de ónix con forma de caracol de Puebla, hamacas tejidas por artesanos de Yucatán, y más, creando una atmósfera cálida en un espacio donde cada detalle ha sido diseñado para brindar comodidad y estilo.

Suites, La Casa de la Playa

Y por si fuera poco, también cuenta con un Colectivo Culinario de chefs de renombre mundial que sazonan cada rincón de La Casa de la Playa con sabores excepcionales, entre los que destacan los nombres de los chefs Andoni Luis Aduriz, Martha Ruiz, Mao Montiel y los hermanos Rivera-Río.

Bodega, una sala de degustación privada con licores mexicanos de alta gama.

Diversión total incluida

Seguramente ya leíste el concepto All-Fun Inclusive®, pero ¿sabes qué significa? Este nació junto con el Hotel Xcaret México y revolucionó la industria hotelera a nivel mundial, siendo el único concepto todo incluido en la Riviera Maya que ofrece diversión ilimitada para toda la familia en los tres hoteles: Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y La Casa de la Playa.

Al hospedarte en alguno de los tres hoteles de Xcaret, podrás descubrir, recorrer, navegar y degustar todo Xcaret. El programa

En Xcaret puedes disfrutar actividades submarinas como Snuba Arrecife y Sea Trek.

All-Fun Inclusive® te da acceso a otros los parques como Xel-Ha, Xplor, Xenses, Xoximilco y el icónico Xcaret, así como a los tours por la selva, el mar y zonas arqueológicas, además de cruces ilimitados en Ferry a Cozumel e Isla Mujeres y transportación desde y hacia el aeropuerto.

Un mundo de posibilidades

Cuando visitas Xcaret, aterrizas en un mundo de posibilidades, donde cada día puedes emocionarte deslizándote en un circuito de tirolesas, practicando snorkel en una caleta, contemplando el azul del mar, probando un platillo inesperado, deleitando a tus sentidos, o admirando la grandeza de México.

Remarcando que son sus parques, en definitiva, la opción a elegir para disfrutar al máximo. Parque Xcaret es ideal para todas las edades, y por la oportunidad de conocer los programas de conservación del aviario, acuario o mariposario. Visitantes de todas las edades se ven sorprendidos con la presencia de jaguares, monos araña, tortugas marinas y tapires en su hábitat natural.

También estamos seguros que habrá quienes prefieran navegar en calma por el mar Caribe con una experiencia única a bordo de Xcaret Catamarán, Xcaret Ferry o Xcaret Yachts o nadar en cuevas milenarias al integrarse al tour Xenotes, la mejor forma de conectarse en silencio con la naturaleza.

Aviario en Parque Xcaret

Por su parte, Xel-Há es un lugar que los amantes de la naturaleza también disfrutarán, ya que su paisaje es incomparablemente hermoso, rodeado de caletas, cenotes, lagunas y mucha vegetación. Entre sus principales atractivos destaca el Faro Mirador, una torre de 40 metros de altura desde la cual los visitantes pueden disfrutar de una impresionante vista panorámica de 360° de la selva maya y el mar Caribe.

Faro Mirador, Xel-Há

Parque Xplor es el favorito de los adolescentes y los adultos intrépidos con sus tirolesas, vehículos anfibios, aventuras en ríos y cuevas, y el famoso Toboganxote, el único 5 en 1 en el mundo que combina cuatro diferentes tipos de descenso iniciando a 41 metros de altura con giros, remolinos y un final en alberca de olas que recrea la energía del mar.

Toboganxote en Parque Xplor

Otra gran aventura también te espera en Xenses, un sorprendente parque cerca de Playa del Carmen, donde la imaginación no tiene límites. Este es el lugar que quedará plasmado en el álbum familiar, y todo gracias a sus escenarios de ilusiones ópticas que despiertan los sentidos.

Xenses no es solo otro parque creado por Grupo Xcaret, es más allá que eso. Es un lugar único que desafía la física, la menta y las emociones. Recorre más de 15 actividades que se realizan por tierra, aire y agua.

Por otro parte, estamos seguros que habrá quienes gusten de navegar en calma por el mar Caribe con una experiencia única a bordo de Xcaret Catamarán, Xcaret Ferry o Xcaret Yachts o nadar en cuevas milenarias al integrarse al tour Xenotes, la mejor forma de conectarse en silencio con la naturaleza.

Visitar Xcaret no es necesariamente hospedarte en sus hoteles. Es vivir la experiencia de cualquiera de sus Parques, Tours, Actividades, Restaurantes, Eventos y Ferrys, con el sello inigualable que caracteriza a Grupo Xcaret.

El Vuelo de Pájaro en Xenses es una emocionante tirolesa horizontal en la que te deslizas por el parque como un ave, sintiendo el viento y la adrenalina.

Epicentro gastronómico

Uno de los diferenciadores más relevantes de Xcaret es su gastronomía, no solo por su creatividad sino por su origen, centrado en brindar un homenaje a la riqueza del territorio, el uso responsable de productos y productores locales y por enaltecer la gastronomía mexicana.

No hay que perderse de las experiencias lideradas por el Colectivo Gastronómico, integrado por 21 talentosos chefs, entre los que destacan estrellas Michelin. Tanto Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y La Casa de la Playa, ofrecen aventuras culinarias premium en sus 35 restaurantes de autor, lo que consolida a Grupo Xcaret como un referente gastronómico por su calidad y variedad.

Asimismo, otro must culinario es el Apapaxoa Festival GastroCultural, la visión artística y gastro–cultural de Grupo Xcaret, que reúne a reconocidos chefs a nivel internacional en los hoteles y parques de Xcaret para brindar experiencias gastronómicas multisensoriales —restaurantes, colectivos de chefs, encuentros culturales y un festival anual—, donde cada platillo cuenta una historia y cada interacción construye memoria. Así que te invitamos a no perderte su siguiente edición, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre del 2026.

Este movimiento nació desde el reconocimiento del territorio, los ingredientes nativos y la biodiversidad, promoviendo una cocina que respeta el origen, impulsa el uso responsable de productos locales y fortalece la relación con comunidades, productores y custodios de la tierra.

Gastronomía en Hotel Xcaret Arte

Wellness auténtico

Quien realmente busca el descanso de unas vacaciones tiene que echar un vistazo al menú de opciones de bienestar del Muluk Spa, disponible en Hotel Xcaret México, La Casa de la Playa y Hotel Xcaret Arte, que ofrecen tratamientos y rituales con ingredientes de origen maya y son un oasis de tranquilidad.

Con un nutrido menú de tratamientos para diferentes necesidades, Grupo Xcaret ha diseñado una marca de spa que prioriza las técnicas milenarias, siguiendo estándares impecables y utilizando productos orgánicos y biológicos, para así brindar un viaje holístico a sus visitantes.

default Muluk Spa en Hoteles Xcaret es un oasis, donde se retoman la belleza y la sabiduría de rituales ancestrales.

Cultura y tradición mexicanas

Quienes aman México, tendrán ganado el corazón de Xcaret gracias a su misión principal de fomentar las tradiciones y cultura mexicana. Por ejemplo, Parque Xcaret ofrece coloridos escenarios como la Hacienda Henequenera, el Cementerio Mexicano o la ceremonia de los voladores de Papantla.

Te recomendamos presenciar el espectáculo nocturno Xcaret México Espectacular, que recorre México a través de música y danza, con más de 300 artistas en escena y más de 22 millones de espectadores que continúan aumentando, una exhibición premiada como la mejor producción teatral del mundo por la IAAPA (Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones).

Otras opciones para deleitarse con las grandezas de México son disfrutar Xoximilco Cancún y vivir una noche mexicana sobre una trajinera o realizar el Tour Xichén para disfrutar de un recorrido guiado por Chichén Itzá, disfrutado de una cómoda transportación y recorrido guiado por este maravilloso sitio arqueológico.

Pueblo Maya de Parque Xcaret.

Mexico Destination Club: tu pase permanente a la magia de Xcaret

Si visitar los Hoteles y Parques una y otra vez no te es suficiente, debemos conocer su programa de lealtad: Mexico Destination Club, que ofrece privilegios vacacionales globales y estancias exclusivas en Hoteles de Grupo Xcaret con el concepto All-Fun Inclusive®, con los que cada vez que regreses podrás aprovechar al máximo cada rincón de Xcaret. Dentro de las tantas maravillas que incluye esta membresía se encuentran:

Todos los beneficios de All-Fun Inclusive®

Tarifas preferencias en hospedaje en Hoteles de Grupo Xcaret

Beneficios únicos en Parques, Tours y Hoteles de Grupo Xcaret

Áreas de atención exclusivas para socios

Concierge personalizado

Centro de Reservaciones y Atención a Socios

Descuentos y tarifas especiales con aliados estratégicos alrededor del mundo.