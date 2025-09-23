Suscríbete
Travel

Los destinos otoñales más espectaculares del mundo

Descubre lugares donde las hojas doradas, los castillos y los paisajes naturales crean escenarios de ensueño para vivir el otoño más inspirador

September 23, 2025 • 
Tania Franco
Montreal, Canadá - Otoño

ledsmart / 500px/Getty Images/500px

Cuando las hojas caen y el aire se vuelve más fresco, hay rincones del mundo que transforman el otoño en pura magia. Para los viajeros que buscan experiencias exclusivas —hoteles boutique, cenas privadas y paisajes de ensueño— estos destinos combinan lo mejor de la temporada con el encanto del lujo. Desde canales medievales hasta bosques dorados y montañas vibrantes, cada uno promete un viaje inolvidable para quienes desean vivir el otoño con estilo.

1. Brujas, Bélgica

En otoño, Brujas se convierte en un cuadro flamenco: canales con reflejos dorados, calles empedradas y fachadas medievales. Para una experiencia de lujo, reserva una suite en un hotel boutique con vistas al canal y disfruta de cenas privadas con maridaje de vinos belgas y chocolates artesanales. Un paseo en carruaje al atardecer por el centro histórico cierra la experiencia con un toque romántico.

Brujas, Bégica - Otoño

dimarik/Getty Images

2. Heidelberg, Alemania

El castillo de Heidelberg se alza imponente sobre el río Neckar, rodeado de bosques que en otoño lucen tonos ocres y dorados. Quienes buscan exclusividad pueden hospedarse en hoteles históricos con spa, hacer catas privadas de vinos del valle o disfrutar de un crucero gourmet por el Neckar. Es un destino que combina cultura, naturaleza y lujo sin esfuerzo.

El Castillo de Heidelberg, Alemania en otoño

Sangkhom Simma/Getty Images

3. Québec, Canadá

Estos pueblos canadienses ofrecen lo mejor del “fall foliage” norteamericano con un toque francés. Hoteles con chimeneas, spas panorámicos y restaurantes con estrellas Michelin crean la atmósfera perfecta para disfrutar de los colores intensos del otoño. Desde Mont Tremblant hasta Charlevoix, las experiencias van desde recorridos en helicóptero hasta catas de sidra y vino de hielo en viñedos locales.

Mont Tremblant, Quebec, Canadá.

Khanh Ngo Photography/Getty Images

4. Patagonia, Argentina/Chile

La Patagonia en otoño es un secreto bien guardado: los bosques de lengas se tiñen de rojo fuego y los glaciares se vuelven más accesibles sin las multitudes del verano. Para vivirla con lujo, opta por lodges exclusivos con vistas a lagos cristalinos, expediciones privadas con guías expertos y cenas gourmet con productos de la región como cordero patagónico y mariscos frescos.

Patagonia, Argetina - Otoño

© Marco Bottigelli/Getty Images

Estos destinos no solo son escenarios de cuento de hadas: son experiencias diseñadas para quienes valoran la exclusividad, la belleza y la conexión profunda con la temporada. Desde Europa hasta América del Sur, el otoño se convierte en una invitación al lujo discreto, a los paisajes transformadores y a momentos únicos que quedarán grabados para siempre en tu memoria y en tu feed de Instagram.

