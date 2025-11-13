Suscríbete
Travel

Los destinos reales detrás de tus películas y series favoritas

Destinos que todo amante del cine y las series debe visitar al menos una vez

November 13, 2025 • 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2

MEGA/GC Images

Viajar a los escenarios donde surgieron nuestras películas y series favoritas es una experiencia que mezcla ficción, nostalgia y descubrimiento. No se trata solo de turismo: es caminar por los mismos lugares donde se construyeron historias inolvidables, donde se filmaron momentos icónicos y donde el cine transformó ciudades enteras. Desde castillos que parecen sacados de un hechizo hasta pueblos medievales que inspiran romance y misterio, estos destinos te permiten vivir tus historias favoritas en la vida real.

La La Land — Los Ángeles

Los Ángeles es la cuna del cine moderno, pero también un destino de luz, color y atmósferas soñadoras. “La La Land” capturó esta esencia como pocas películas: atardeceres rosados, colinas doradas, terrazas con vista a la ciudad y el icónico Griffith Observatory.

Harry Potter — Escocia

Aunque muchas escenas se rodaron en estudios, Escocia es el alma visual de la saga. Sus montañas cubiertas de neblina, castillos milenarios y lagos profundos parecen creados para la magia. Edimburgo conserva rincones que recuerdan la atmósfera literaria que inspiró a J.K. Rowling, mientras que las Highlands ofrecen vistas tan épicas que es imposible no imaginarse viajando en el Expreso de Hogwarts.

Harry Potter - Escocia

Murray Close/Getty Images

El diablo viste a la moda 2 — Nueva York

Manhattan respira moda, ambición y sofisticación en cada esquina: desde los alrededores de Bryant Park hasta la Quinta Avenida y las boutiques del Soho. Caminar por sus calles es sentir el ritmo de la industria editorial, imaginar desfiles, reuniones de último minuto y esa mezcla entre caos y estilo que define a la ciudad.

El diablo viste a la moda

TheStewartofNY/GC Images

El Señor de los Anillos — Nueva Zelanda

Sus montañas monumentales, valles verdes, ríos cristalinos y paisajes casi irreales hacen que recorrer el país sea una experiencia inmersiva. Desde Hobbiton hasta los escenarios naturales del sur, cada tramo invita a revivir la trilogía con un asombro renovado. Es el destino definitivo para los amantes de la fantasía épica.

El Señor de los Anillos — Nueva Zelanda

ARUTTHAPHON POOLSAWASD/Getty Images

Emily in Paris — Francia

Emily in Paris volvió a poner sus calles en la mira del mundo entero. Sus fachadas históricas, cafés encantadores, plazas fotogénicas y rincones que parecen diseñados para vivir una comedia romántica.

Emily in Paris

Marc Piasecki/WireImage

The White Lotus — Italia

La segunda temporada de The White Lotus presentó Sicilia con una cinematografía deslumbrante. Taormina, con su arquitectura antigua, paisajes volcánicos y vistas al Mediterráneo, ofrece una mezcla irresistible de lujo y dramatismo.

¿Qué pasó ayer? — Las Vegas

El Caesars Palace, las capillas improvisadas y la icónica Strip son un personaje más una de las películas más icónicas. Recorrer la ciudad ofrece una mezcla divertida y caótica donde cada esquina parece lista para una nueva historia. En Las Vegas, todo puede pasar… y esa es precisamente la magia.

Película ¿Qué pasó ayer? — Las Vegas

f11photo/Getty Images/iStockphoto

Estos siete destinos demuestran que el cine y las series se viven. Cada uno ofrece una experiencia emocional distinta, desde el misterio de Sicilia hasta la magia escocesa o el glamour neoyorquino. Viajar siguiendo estas historias es descubrir que, a veces, la realidad puede ser tan poderosa como la ficción que la inspiró.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
