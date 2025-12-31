Suscríbete
Entretenimiento

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

La empresaria tailandesa fue sentenciada por un tribunal penal de Bangkok sin posibilidad de suspensión de la pena

Diciembre 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
anne-miss-universo.jpeg

Anne JKN

Cortesía

Anne Jakrajutatip fue hallada culpable del delito de fraude financiero relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa JKN Global Group. De acuerdo con el periódico Bangkok Post, la empresaria no se presentó a su audiencia ante el Tribunal, por lo que su sentencia fue dictada en ausencia pese a que contaba con una orden de arresto vigente.

Además, la empresa que preside, fue multada con 40 mil bahts, luego de que en noviembre de este año se dieron a conocer las acusaciones contra la tailandesa en un caso presentado por el cirujano plástico Raveewat que señaló a la empresaria y a su empresa de haberlo engañado para invertir casi 30 millones de bahts en bonos corporativos.

Según el tribunal, los acusados habrían proporcionado información falsa y ocultado datos relevantes sobre la situación financiera de la empresa.

Jakrajutatip había sido acusada formalmente en 2023 y obtuvo libertad bajo fianza, pero posteriormente dejó de presentarse ante el tribunal, lo que llevó a que las autoridades tailandesas la consideraran en riesgo de fuga y se emitió una orden de arresto en su contra, sin embargo, se encuentra prófuga.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
