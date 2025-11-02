¿Qué visitar en Los Ángeles si es tu primera vez?

Los Ángeles es mucho más que la meca del cine: es una mezcla vibrante de arte, estilo y cultura bajo el sol de California. Entre playas icónicas, miradores de película y calles donde el lujo se respira en cada esquina, la ciudad de las estrellas ofrece una experiencia que combina glamour, diversión y paisajes inolvidables.

Santa Monica

Caminar por el muelle de Santa Monica es una experiencia obligada. La icónica rueda de la fortuna se ilumina al caer el sol, mientras el sonido del mar y la brisa del Pacífico crean una postal perfecta. Aquí se mezclan locales y turistas, surfistas y artistas callejeros: la esencia del sur de California en un solo lugar.

Venice Beach

Su paseo marítimo lleno de murales, patinadores y músicos resume el espíritu libre y bohemio de Los Ángeles. Entre tiendas vintage y puestos de arte local, encontrarás el famoso Muscle Beach Gym, donde Arnold Schwarzenegger solía entrenar.

mgs/Getty Images

Rodeo Drive

Si alguna vez soñaste con vivir tu propio momento Pretty Woman, Rodeo Drive es el lugar. Las boutiques más exclusivas del mundo y sus palmeras perfectamente alineadas hacen de esta avenida una pasarela constante. Aunque no compres nada, vale la pena recorrerla solo por la experiencia.

LPETTET/Getty Images

Griffith Observatory

Ubicado sobre las colinas de Hollywood, el Griffith Observatory ofrece una panorámica espectacular de toda la ciudad, incluyendo el icónico letrero de Hollywood Sign. Es un lugar ideal para disfrutar el atardecer, hacer un picnic o simplemente contemplar las luces de la ciudad mientras cae la noche.

AlexKane/Getty Images

Universal Studios Hollywood

Más que un parque temático, Universal Studios es una inmersión en el mundo del cine. Desde recorrer los estudios donde se filmaron clásicos, hasta volar en la atracción de Harry Potter and the Forbidden Journey, este lugar combina emoción, nostalgia y entretenimiento para toda la familia.

Ekaterina Chizhevskaya/Getty Images

Disneyland

A solo 40 minutos del centro de Los Ángeles, en Anaheim, se encuentra el parque original creado por Walt Disney. Cada rincón está diseñado para despertar la imaginación y revivir la infancia. Sus desfiles, fuegos artificiales y atracciones icónicas lo convierten en una visita obligada, sin importar la edad.

Handout/Getty Images

Hollywood Boulevard

Caminar por el Paseo de la Fama es como entrar en la historia de Hollywood. Entre estrellas doradas, el Teatro Chino de Grauman y el Dolby Theatre —hogar de los Premios Oscar—, cada esquina está llena de glamour, nostalgia y leyendas del cine.

Jon Hicks/Getty Images

Los Ángeles es mucho más que una ciudad, es un universo de creatividad, estilo y energía. Desde sus playas hasta sus colinas, cada rincón guarda una historia que merece ser vivida. Si es tu primera vez, prepárate para enamorarte de la ciudad donde los sueños se hacen realidad.