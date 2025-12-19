Suscríbete
El hijo mayor de Donald Trump se comprometió con la modelo Bettina Anderson

La pareja dio a conocer la feliz noticia durante una recepción en la Casa Blanca

Diciembre 18, 2025 
Diana Laura Sánchez
Donald Trump Jr, anunció su compromiso con la influencer, cofundadora de la ONG The Paradise Fund. “Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra ‘sí”, dijo el primogénito del presidente de Estados Unidos de 47 años.

Su prometida expresó su emoción de casarse con el amor de su vida y dijo que se siente la “chica más afortunada del mundo”. Cabe mencionar que Donald Trump Jr, estuvo casado durante 12 años con Vanessa Trump, con quien tuvo cinco hijos. Luego en 2018, empezó a salir con Kimberly Guifoyle, con quien se comprometió en 2020.

La próxima esposa de Donald Trump Jr, será Bettina Anderson, quien nació en una de las familias bancarias históricas de Palm Beach, hija de un conocido banquero en el exclusivo circuito local, y una inmigrante sueca que supo abrirse camino en la alta sociedad estadounidense.

La modelo y Donald comenzaron su relación el año pasado. Según The New York Times, en la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr. y de Guilfoyle. Los rumores de su relación comenzaron cuando fueron vistos tomados de la mano en septiembre.

Bettina es originaria de Florida, es conocida por su trabajo filantrópico en The Paradise Fund, una organización dedicada a la asistencia en desastres, además de su trabajo como modelo.

