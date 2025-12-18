Taylor Lautner revela que casi protagoniza ‘Camp Rock’ antes de que eligieran a los Jonas Brothers

Taylor Lautner sorprendió al confesar recientemente una anécdota poco conocida de su carrera durante una conversación con Kevin Jonas: estuvo a punto de protagonizar Camp Rock, una de las películas más icónicas de Disney Channel, antes de que el papel terminara en manos de los Jonas Brothers.

Durante la charla, Lautner recordó que audicionó para el proyecto y avanzó hasta cinco callbacks, llegando a ser uno de los tres finalistas para el rol principal. En ese momento, explicó, el casting contemplaba solo un personaje masculino, por lo que jamás imaginó el giro que tomaría la historia.

Según contó, su agente lo llamó para informarle que no había sido seleccionado. La razón lo tomó completamente por sorpresa: Disney decidió apostar por los Jonas Brothers, aun cuando —según Lautner— ellos ni siquiera habían estado presentes en el proceso inicial de audiciones.

Eran tres personas. ¿Cómo era posible, si solo había un papel? Taylor Lautner.

Recordó el actor entre risas. La decisión, explicó, cambió por completo el rumbo del proyecto y dio origen al trío que marcaría a toda una generación.

Lautner cerró la anécdota con humor, confesándole directamente a Kevin Jonas que aquella decisión le rompió el corazón y que, aunque aún se los guarda un poco, reconoce que fue la elección correcta.