Revelan la causa de muerte de Rob Reiner y su esposa Michele

Luego de que Rob Reiner de 78 años y Michele Reiner, de 70 años, fueron hallados sin vida este domingo en su casa de Brentwood, Los Ángeles, el forense reportó que la pareja murió por heridas causadas con un objeto punzante.

Su hijo, Nick Reiner, permanece arrestado en una cárcel del condado de Los Ángeles, acusado de dos cargos de homicidio en relación con la muerte de sus padres. Aunque inicialmente se le otorgó una fianza de cuatro millones de dólares, esta fue revocada.

Los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según indicó el fiscal del condado. Mientras tanto, el proceso judicial contra Nick continúa y se esperan más detalles conforme avance la investigación sobre los motivos que llevaron al doble homicidio.

Según TMZ, el cineasta y su esposa habían tenido una discusión con Nick, la noche antes de su muerte, durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien. Nick ha tenido un largo historial con las drogas y la rehabilitación.

Nick de 32 años hizo su primera aparición en la corte encadenado, vistiendo un uniforme de prevención de suicidios de la cárcel. No presentó una declaración mientras aparecía detrás de un cristal del área de custodia. La lectura de cargos de Reiner se pospuso hasta el 7 de enero a petición de su abogado.