Isabela Gonzalez
Moda
Louise Trotter Debuta con Fuerza en Bottega Veneta: La Artesanía Italiana Redefinida
Una colección que fusiona texturas innovadoras, sostenibilidad y el emblemático intrecciato, marcando el comienzo de una nueva era para la casa italiana
October 02, 2025
