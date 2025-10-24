Entre flores y memorias: Bimba y Lola celebra el Día de Muertos con Pia Riverola”

La boutique de Bimba y Lola en Masaryk se transforma esta temporada en un espacio donde la moda y el arte se entrelazan para rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos. La marca española presenta “Trazas”, una exposición creada en colaboración con la fotógrafa Pia Riverola, también originaria de España y que radicó en la Ciudad de México.

Conocida por su mirada íntima y nostálgica, Riverola captura la esencia de México a través de imágenes que revelan su fascinación por la luz, el color y la espiritualidad que envuelven esta celebración. En “Trazas”, la artista ofrece una lectura poética del recuerdo y la conexión entre la vida y la muerte, reinterpretando símbolos tradicionales desde una sensibilidad contemporánea.

Para Bimba y Lola, esta colaboración representa un diálogo entre cultura, arte, diseño y moda, un puente entre España y México que refleja el compromiso de la firma con la creatividad global. “México es mi segunda casa”, comparte Pia, quien considera este proyecto una oportunidad para agradecer la inspiración que el país le ha brindado a lo largo de los años.

La exposición estará abierta al público en la tienda de Bimba y Lola Masaryk hasta el 1° de noviembre, invitando a los visitantes a sumergirse en una experiencia visual que celebra la belleza y profundidad del imaginario mexicano.

Una propuesta imperdible para quienes disfrutan del arte, la fotografía y la moda desde una mirada sensible y contemporánea.