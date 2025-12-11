Suscríbete
Entretenimiento

Aislinn Derbez termina en el hospital por una operación

Tras la muerte de su mamá, la actriz reveló que este mes ha atravesado situaciones muy complejas

Diciembre 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
aislinn derbez 23.jpg

Aislinn Derbez

Instagram

En una imagen en la que aparece con un catéter colocado en su brazo izquierdo, Aislinn Derbez escribió, “si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer.. un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón”.

La primogénita de Eugenio Derbez relató que su ingreso al hospital se debió a una operación, aunque no especificó de qué, recibió atención médica porque no podía postergar su intervención.

“Una cirugía que llevaba postergando más de un año por miedo, pero que ya no podía postergar más”, explicó al respecto. En su declaración, añadió que ha vivido muchas cosas en tan poco tiempo. “Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial. Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos, es gracias a la tribu que me acompaña y herramienta que me sostienen, y por eso me siento profundamente agradecida. Estas cosas no se deben vivir solos”, señaló.

Aislinn añadió, “a todos los que me preguntan si estoy bien, se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo. Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía... temas de trabajo, entre muchas otras cosas, todo en menos de un mes”.

Aislinn Derbez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Entretenimiento
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Diciembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Hoy arrancan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beyonce
Entretenimiento
Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de la Met Gala
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-bu-cuaron.jpeg
Entretenimiento
Bu Cuarón se defiende de las críticas tras abrir concierto de Dua Lipa
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares.jpeg
Entretenimiento
Lucerito Mijares cantará “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe
Por tercer año consecutivo, la joven formará parte del festejo en la Basílica de Guadalupe
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya.jpeg
Entretenimiento
Zendaya y Robert Pattinson sorprenden con el primer vistazo de “The Drama”
La nueva película de A24, dirigida por Kristoffer Borgli, llegará a cines el 3 de abril de 2026 y ya promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en Stranger Things 5
Entretenimiento
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en “Stranger Things 5"
El actor confesó lo inesperado y grandioso que fue el giro que le dieron a su personaje en el volumen 1 de la serie de Netflix
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
Entretenimiento
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
La cantante revivió su vínculo con el músico argentino durante una de las presentaciones más conmovedoras de su gira
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
camila-sodi-habla-de-la-salud-de-su-hermana-ernestina-sodi.jpg
Entretenimiento
Camila Sodi habla sobre el autismo y TDAH que padece
La actriz reveló que vive con estos transtornos y contó lo que significa para ella vivir dentro del espectro
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez