Aislinn Derbez termina en el hospital por una operación

En una imagen en la que aparece con un catéter colocado en su brazo izquierdo, Aislinn Derbez escribió, “si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer.. un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón”.

La primogénita de Eugenio Derbez relató que su ingreso al hospital se debió a una operación, aunque no especificó de qué, recibió atención médica porque no podía postergar su intervención.

“Una cirugía que llevaba postergando más de un año por miedo, pero que ya no podía postergar más”, explicó al respecto. En su declaración, añadió que ha vivido muchas cosas en tan poco tiempo. “Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial. Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos, es gracias a la tribu que me acompaña y herramienta que me sostienen, y por eso me siento profundamente agradecida. Estas cosas no se deben vivir solos”, señaló.

Aislinn añadió, “a todos los que me preguntan si estoy bien, se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo. Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía... temas de trabajo, entre muchas otras cosas, todo en menos de un mes”.