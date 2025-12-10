Bu Cuarón se defiende de las críticas tras abrir concierto de Dua Lipa

La participación de Bu Cuarón previo al show de Dua Lipa generó críticas por ser hija del reconocido cineasta, sin embargo la intérprete respondió públicamente en su cuenta de Instagram donde publicó un video tocando el piano y cantando. En el clip escribió, “escuché que les interesaba cómo canto”.

La joven de 21 años fue la telonera del último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México. Bu Cuarón, quien se ha dedicado a forjar su propio camino en la música, subió al escenario junto a su hermano Olmo para interpretar tanto covers como canciones propias, aunque horas después se volvió blanco de críticas por usuarios que cuestionaron su preparación, su calidad vocal y la etiquetaron como “nepo baby”.

Bu dijo que fue invitada al concierto de Dua Lipa dos días antes del espectáculo, por lo que tuvo poco tiempo para prepararse, además de sobreponerse al jet lag. “Llegué esa mañana con el jet lag, me avisaron dos días antes pero si quieres ve mis otras presentaciones. Fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, le respondió a un usuario.

La joven dijo que esta fue su primera experiencia cantando en un estadio gigante donde miles de fans se congregaron para escuchar a Dua Lipa. A pesar de los comentarios, para Bu fue un sueño cumplido haber estado presente en uno de los shows más importantes de la música. En sus redes sociales escribió con fotos y videos, “Gracias Dua. Tocar en el Estadio GNP siempre ha sido uno de mis sueños más grandes. Gracias a todo el equipo por invitarme a abrir el sho2.