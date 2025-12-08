Salma Hayek visita la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX

El domingo 7 de diciembre, el Museo Frida Kahlo, en la Ciudad de México, recibió la visita de la actriz Salma Hayek, quien llegó por sorpresa. En el post del recinto que fue publicado en sus redes sociales se lee, “en la casa azul celebramos la visita de Salma Hayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas”.

La relación de Hayek con Kahlo en muy cercana porque la actriz interpretó a la pintora en la película “Frida”, en la que también fungió como productora, del filme nominado a seis premios Oscar y ganador de dos, consolidó la imagen de Kahlo como ícono global.

Tras recorrer las salas del museo, Salma Hayek escribió unas palabras de admiración por Frida Kahlo, “tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura”.

La artista recorrió el hogar de nacimiento de Frida y hoy museo oficial de la pintora mexicana. La visita de la mexicana resalta la importancia de la casa como un recinto histórico y cultural de una de las artistas más influyentes del siglo XX.