El comportamiento de Benny Blanco que preocupa a fans de Selena Gomez

La pareja se conoce hace una década, cuando trabajaron en canciones de Selena Gomez, “Kill Em with Kindness”. Luego colaboraron en “I Can’t Get Enough” y “Single Soon” en 2023, etapa en la que comenzaron los rumores de romance que la cantante confirmó meses después.

El matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco inició en septiembre del 2025 con una imagen de felicidad, pero en las últimas semanas los fans han señalado actitudes extrañas del productor durante entrevistas que han generado incomodidad visible en Selena.

Momentos que levantaron alertas

En sus recientes apariciones públicas, Benny ha compartido anécdotas privadas que han dejado a Selena visiblemente seria o incómoda. Ha contado, por ejemplo, que fue ella quien le dijo “te amo” primero. Ella se notaba tensa y se limitó a comentar que no recordaba ese momento.

Ella lo dijo primero. Simplemente dijo: “Te amo”. Y yo respondí: “¿Qué? ¿Qué?”. Y ella repitió: “Te amo”. Y yo dije… yo le dije: “Vuelve a la cama”. Y luego… no, lo dijo varias veces más. Benny Blanco.

En diversas entrevistas él expone anécdotas personales e íntimas de pareja, donde ella luce incómoda y asegura no recordar los hechos igual que como él los está contando, o solo ríe con nerviosismo.

Selena es increíble. Cuando recién empezamos a salir, ella llegaba a mi casa por lo menos 20 minutos antes. Se quedaba esperando afuera, pero no se daba cuenta de que mis cámaras podían ver hasta la calle, y su coche aparecía estacionado ahí durante unos 30 minutos, solo esperando hasta que fuera la hora de entrar. Benny Blanco.

Estos momentos han encendido la conversación entre fans, que perciben una dinámica emocionalmente desequilibrada en la pareja. Usuarios en redes han señalado que Benny, que en el pasado ha tenido relaciones con hombres, parecía más atento y afectuoso con ellos, mientras que con Selena se muestra más distante o desinteresado.

Aunque solo ellos conocen la realidad de su relación, los momentos incómodos en entrevistas han generado dudas entre los fans, quienes perciben que Benny expone detalles personales sin que Selena se sienta del todo cómoda.