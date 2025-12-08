Suscríbete
Entretenimiento

Las 5 mejores canciones navideñas para celebrar estas fiestas

Llegó la mejor época del año para disfrutar junto a nuestros seres queridos con buena música, entre ellos los mejores clásicos para ambientar tu cena navideña

Diciembre 08, 2025 
Diana Laura Sánchez
mariah carey (1).jpg

INSTAGRAM

Una de las canciones que no puede faltar en esta época es All Want for Christmas Is you de la reina absoluta de la Navidad, Mariah Carey, este es un clásico que no te puedes olvidar escuchar.

Otro de los clásicos que cargará tu energía y tu espíritu festivo al instante es Jingle Bell Rock de Bobby Helms

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé le da el toque mágico a estas fiestas

Si quieres escuchar popo navideño moderno escucha Santa Tell Me de Ariana Grande

También te recomendamos escuchar a una de las voces más vibrantes Underneath the Tree de Kelly Clarkson

navidad
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
