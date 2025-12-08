Las 5 mejores canciones navideñas para celebrar estas fiestas

Una de las canciones que no puede faltar en esta época es All Want for Christmas Is you de la reina absoluta de la Navidad, Mariah Carey, este es un clásico que no te puedes olvidar escuchar.

Otro de los clásicos que cargará tu energía y tu espíritu festivo al instante es Jingle Bell Rock de Bobby Helms

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé le da el toque mágico a estas fiestas

Si quieres escuchar popo navideño moderno escucha Santa Tell Me de Ariana Grande

También te recomendamos escuchar a una de las voces más vibrantes Underneath the Tree de Kelly Clarkson