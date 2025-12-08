Cher planea boda con su novio 40 años menor que ella

Suscríbete
La cantante de 79 años celebrará su boda con el productor musical Alexander “AE” Edwards el próximo año

Diciembre 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Una fuente afirmó que la cantante Cher se casará con su pareja de 39 años, que es 40 años más joven que ella. La boda se llevaría a cabo en la misma fecha de su cumpleaños 80, que será el 20 de mayo de 2026.

La fuente dijo a The Mirror que, “a Cher no le importa nada la diferencia de edad de 40 años y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro. Ella ve su próxima celebración por cumplir 80 años como el momento perfecto para que ella y Alexander sellen el trato”.

La artista está lista para volver a pisar el altar 50 años después de su segundo matrimonio. Hace poco, la cantante respondió a las críticas sobre la diferencia de edad entre ambos. “Da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo pasamos genial”, dijo la famosa que admitió que su novio tampoco tiene ningún problema con la edad. “Sabes, te haces mayor, pero tu espíritu es más joven”.

EL futuro esposo de Cher trabaja en Def Jam Records y es vicepresidente del área de Artist and Repertoire. En el pasado tuvo una relación con la modelo y estrella de realities Amber Rose. Ambos comenzaron su relación en 2018 y tuvieron un hijo en 2019, al que llamaron Slash Electric Alexander Edwards, aunque se separaron en 2021.

Por su parte, Cher ha estado casada en dos ocasiones anteriores con Sonny Bono de 1964 a 1975, con quien tuvo a su hijo Chaz de 56 años, y posteriormente, con Gregg Allman de 1975 a 1979, con quien tuvo a Elijah de ahora 49 años.

