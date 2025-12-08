Suscríbete
Cazzu descarta colaboración con Belinda

Después de que ambas artistas coincidieron en un evento en la Ciudad de México, la cantante argentina descartó la posibilidad de que se junten para un proyecto musical

Diciembre 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
belinda-cazzu-encuentro.jpeg

El 20 de noviembre, un evento privado reunió a Belinda y a Cazzu, y aunque el encuentro generó especulaciones sobre una posible colaboración musical entre las dos artistas, la llamada “Nena Trampa”, aclaró que por el momento no hay planes de que así sea.

Durante una reciente entrevista para Los 40Colombia, Cazzu promocionó su gira Latinaje y fue cuestionada sobre Belinda en términos musicales, a lo que explicó que debido a la atención mediática sobre sus vidas personales, tras haber sido parejas de Christian Nodal, es difícil pensar en una colaboración personal.

Para Cazzu, el hecho de que la gente se enfoque en el romance que ambas mantuvieron con el intérprete en el pasado, minimiza su trabajo en la música, por lo que prefiere no trabajar junto a Belinda. “No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier... que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón”, dijo.

Sin embargo, aprovechó para destacar el talento de Belinda. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”.

Cazzu belinda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
