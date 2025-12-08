Suscríbete
Paramount lanza oferta a Warner Bros y desafía a Netflix

La oferta de Paramount asciende a 108.400 millones de dólares por la totalidad de Warner Bros, en comparación con los 82.700 millones de dólares de la oferta de Netflix

Diciembre 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-08 at 11.38.06 AM.jpeg

Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición por Warner Bros, con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la empresa en 108 mil millones de dólares. El pasado viernes, Netflix anunció una oferta por 83 mil millones de dólares para comprar una parte importante de WBD.

En el comunicado dice, “la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad”.

La compañía afirmó que se dirigía a los accionistas porque el consejo está “persiguiendo una propuesta inferior”, que conduciría a un proceso complicado de aprobación regulatoria.

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros, el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
salma hayek.jpg
paola-ramones-novio.jpeg
justin-trudea-katy-perry.jpeg
rosalia-gira-mexico.jpeg
jennifer lopez fotos ia
