Novio de Paola Ramones habla de su relación y reacciona a las críticas por la diferencia de edad

La hija mayor de Adal Ramones, tiene una relación con el actor Daniel Tovar, quien es 12 años mayor que ella

Diciembre 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Paola Ramones se encuentra viviendo una relación con el actor mexicano Daniel Tovar, quien cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento. En años recientes ha trabajado en producciones como “Mirreyes contra Godínez”. Aunqiue ambos han preferido mantener su relación lejos de los reflectores, en agosto de este año, el actor confirmó su romance durante el programa “Pinky Promise”.

“Es verdad, somos novios, Paola Ramones y yo. Nos conocimos haciendo la película ‘El Candidato Honesto”, compartió Daniel sobre su romance que ha sido criticado por la diferencia de edad que existe entre ambos.

Daniel de 36 años compartió la felicidad que se encuentran viviendo, especialmente después de que Adal dijera a la empresa que no le importa la diferencia de edad mientras que Daniel trate bien a su hija. “Qué bueno, justo nosotros no la sentimos tanto. Nos conocimos en el trabajo y nos llevamos muy bien, la verdad es que nos queremos mucho, entonces estamos muy contentos”, expresó.

Además, contó cómo se lleva con su suegro, incluso reveló que le regalará esta temporada de fiestas navideñas. “Súper chido nos llevamos. Yo creo que una gorra le voy a regalar, ya que le gustan tanto”. Sin embargo reveló a Radio Fórmula que estará con su novia hasta año nuevo. “Creo que no va a estar aquí en Navidad, pero Año Nuevo seguro sí lo pasamos juntos”.

