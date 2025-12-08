Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano “El Polivoz”

Tras la muerte del reconocido comediante mexicano Eduardo Manzano el viernes 5 de diciembre, su hijo Eduardo Manzano Jr, compartió detalles de la partida de su padre. El hijo del artista reveló la causa de fallecimiento de Eduardo a los 87 años. “Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios. Fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos”

“Creo que él ahorita esté en donde esté... está satisfecho por eso que logró y creo que estamos en agradecimiento porque la vida le dio la oportunidad”, añadió el hijo del actor en un encuentro con los medios.

El hijo del actor dijo que el deceso ocurrió a las 11:45 de la noche, del día 4 de diciembre en un hospital. Cabe mencionar que Jorge Ortiz de Pinedo dijo que el actor tenía problemas de salud desde hace meses e incluso necesitaba la asistencia total de su esposa en su día a día. “Lalo, así como tenía tantas cualidades, tenía muchas enfermedades, entonces estaba malito. Ya tenía 6 meses por lo menos que necesitaba asistencia total de su esposa, a quien le mando mi reconocimiento por el amor que le tuvo”.

“Tuvo una complicación creo que fue intestinal y eso provocó que lo llevaran al hospital. Ahí los médicos dijeron que no iba a resistir una operación, que estaba muy enfermito”, dijo.