Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos y desmienten rumores de ruptura

La modelo y el actor desfilaron por la alfombra con dos conjuntos en tono llamativo como es poco habitual, tras semanas de rumores acerca de una posible ruptura entre ellos, ambos protagonizaron una impactante reaparición en Los Ángeles, que acabó con todas las especulaciones.

Kylie y Timothée, se dejaron ver muy enamorados y felices enfundados en sus looks a juego en tono naranja vibrante. La firma detrás de ambos conjuntos es Chrome Hearts.

La empresaria eligió un vestido ceñido que realzaba sus cuervas, en un diseño largo de efecto piel con aberturas triangulares debajo del pecho y a la altura de la cintura. El escote en V estaba adornado con un detalle en forma de cruz, réplica de un colgante que llevaba en su collar. Para complementar eligió unos tacones en el mismo color, un par de punta afilada, tacón fino y pulsera al tobillo, así como maquillaje y manicura a juego.

Por su parte, el actor escogió un traje de cuero brillante con camisa de seda y botas del mismo color, que complementó con un estuche de ping pong de piel negra que llevó a modo de bandolera.