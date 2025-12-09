Suscríbete
Entretenimiento

Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos y desmienten rumores de ruptura

Los famosos asistieron a la alfombra del estreno de la película Marty Supreme, con looks naranjas a juego

Diciembre 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kylie-timothee.jpeg

La modelo y el actor desfilaron por la alfombra con dos conjuntos en tono llamativo como es poco habitual, tras semanas de rumores acerca de una posible ruptura entre ellos, ambos protagonizaron una impactante reaparición en Los Ángeles, que acabó con todas las especulaciones.

Kylie y Timothée, se dejaron ver muy enamorados y felices enfundados en sus looks a juego en tono naranja vibrante. La firma detrás de ambos conjuntos es Chrome Hearts.

La empresaria eligió un vestido ceñido que realzaba sus cuervas, en un diseño largo de efecto piel con aberturas triangulares debajo del pecho y a la altura de la cintura. El escote en V estaba adornado con un detalle en forma de cruz, réplica de un colgante que llevaba en su collar. Para complementar eligió unos tacones en el mismo color, un par de punta afilada, tacón fino y pulsera al tobillo, así como maquillaje y manicura a juego.

Por su parte, el actor escogió un traje de cuero brillante con camisa de seda y botas del mismo color, que complementó con un estuche de ping pong de piel negra que llevó a modo de bandolera.

kylie jenner Timothée Chalamet
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Los impactantes sacrificios que hizo Jamie Campbell para convertirse en Vecna en "Stranger Things"
Entretenimiento
Los impactantes sacrificios que hizo Jamie Campbell para convertirse en Vecna en “Stranger Things”
Diciembre 08, 2025
 · 
Tania Franco
Josh Hutcherson revela el secreto detrás de su acento madrileño
Entretenimiento
Josh Hutcherson revela el secreto detrás de su acento madrileño
Diciembre 08, 2025
 · 
Tania Franco
mariah carey (1).jpg
Entretenimiento
Las 5 mejores canciones navideñas para celebrar estas fiestas
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
salma-hayek-museo-frida.jpeg
Entretenimiento
Salma Hayek visita la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-08 at 11.38.06 AM.jpeg
Entretenimiento
Paramount lanza oferta a Warner Bros y desafía a Netflix
La oferta de Paramount asciende a 108.400 millones de dólares por la totalidad de Warner Bros, en comparación con los 82.700 millones de dólares de la oferta de Netflix
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-cazzu-encuentro.jpeg
Entretenimiento
Cazzu descarta colaboración con Belinda
Después de que ambas artistas coincidieron en un evento en la Ciudad de México, la cantante argentina descartó la posibilidad de que se junten para un proyecto musical
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lista-de-nominados-a-los-globos-de-oro-2026jpg
Entretenimiento
Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026
El 11 de enero en Los Ángeles, la Asociación de a Prensa Extranjera de Hollywood reconocerá lo mejor de las películas, series y podcast
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cher-habla-de-su-novio.jpeg
Entretenimiento
Cher planea boda con su novio 40 años menor que ella
La cantante de 79 años celebrará su boda con el productor musical Alexander “AE” Edwards el próximo año
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eduardo-manzanojpeg
Entretenimiento
Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano “El Polivoz”
El actor fue despedido el fin de semana por familiares y amigos en la Ciudad de México
Diciembre 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez