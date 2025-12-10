Suscríbete
Las maravillas de México, destinos únicos del país

Desde lagunas color esmeralda hasta pueblos detenidos en el tiempo, estas joyas mexicanas enamoran a más de uno

Diciembre 09, 2025 • 
Tania Franco
Las maravillas de México

Hans Neleman/Getty Images

México es un país inagotable. Más allá de sus playas famosas, ciudades coloniales y sitios arqueológicos icónicos, existen rincones que permanecen casi intactos, esperando ser descubiertos por viajeros curiosos. Estas maravillas poco conocidas combinan naturaleza, historia y autenticidad, ofreciendo experiencias únicas lejos de las multitudes.

Cuatro Ciénegas, Coahuila

Un oasis en medio del desierto. Este valle de pozas cristalinas es hogar de especies únicas en el planeta y paisajes que recuerdan a otros continentes. Sus formaciones de estromatolitos lo convierten en un sitio científico y visualmente fascinante.

Isla Holbox, Quintana Roo

Aunque su nombre ha empezado a sonar, aún conserva la esencia de un pueblo tranquilo rodeado de mar turquesa. Es un refugio perfecto para quienes buscan playas vírgenes, atardeceres memorables y convivencia con el tiburón ballena.

Sótano de las Golondrinas, San Luis Potosí

Una de las cavernas verticales más impresionantes del mundo. Cada amanecer, miles de aves salen en espiral hacia el cielo creando uno de los espectáculos naturales más extraordinarios de México.

Bacalar, Quintana Roo

El pueblo es conocido, pero pocas personas exploran sus zonas menos turísticas. Manglares, cenotes escondidos y canales de agua cristalina muestran otra cara de la Laguna de los Siete Colores.

Peña de Bernal, Querétaro

Uno de los monolitos más grandes del mundo, ideal para senderismo y vistas panorámicas espectaculares. Sus calles tranquilas, artesanías y gastronomía local completan la experiencia.

Hierve el Agua, Oaxaca

Estas cascadas petrificadas, formadas durante miles de años, crean un paisaje surreal coronado por piscinas naturales con vista a las montañas. Un escenario perfecto para quienes buscan algo distinto en Oaxaca.

Macbeth Alfonso Gomez Paredes/Getty Images

México no solo es rico en destinos emblemáticos, sino también en secretos por descubrir. Desde oasis desérticos hasta lagunas luminiscentes, cada rincón poco conocido confirma la diversidad y magia del país. Explorar estas maravillas ocultas es encontrarse con un México auténtico, sorprendente y profundamente hermoso.

