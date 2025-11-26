Suscríbete
Travel

Las 5 playas más impresionantes de Hawái

Desde arenas negras volcánicas hasta aguas turquesa perfectas para nadar, surfear y descansar en absoluto paraíso

Noviembre 26, 2025 • 
Tania Franco
Brandon Colbert Photography/Getty Images

Hawái es sinónimo de escenarios de película, aguas cristalinas y paisajes volcánicos que parecen irreales. Sus playas destacan entre las más hermosas del mundo no solo por su belleza natural, sino por su enorme diversidad: cada isla guarda una costa con personalidad propia. Estas son las cinco playas más impresionantes de Hawái, ideales para viajeros que buscan naturaleza, aventura y momentos inolvidables.

1. Lanikai Beach

Considerada una de las playas más bellas de todo Estados Unidos, Lanikai Beach sorprende por su arena blanca ultra fina y su mar color turquesa brillante. Es perfecta para nadar, remar en kayak o ver amaneceres espectaculares con las islas Nā Mokulua de fondo. Ideal para viajeros que buscan una playa tranquila y fotogénica.

Hawaii, Lanikai Beach (Oahu)

Wirestock/Getty Images

2. Honokalani Beach

Ubicada en el Hāna-Waiʻānapanapa State Park, esta playa es famosa por su arena negra volcánica y cuevas marinas que se forman entre la lava solidificada. El contraste entre el océano azul profundo y la arena oscura la convierte en uno de los paisajes más impactantes del archipiélago. Un imperdible para amantes de la naturaleza.

Hawái Honokalani Beach

Mlenny/Getty Images

3. Hanalei Bay

Una bahía inmensa rodeada de montañas verdes, cascadas y vegetación tropical. Hanalei Bay ofrece una postal que parece pintada. Con una curva de arena dorada y olas perfectas para surfistas de todos los niveles. Al atardecer, el cielo se tiñe de tonos rosados que la han convertido en una de las playas más románticas de Hawái.

Hawái Honokalani Beach

M Sweet/Getty Images

4. Hapuna Beach

Una de las playas más grandes y accesibles de Hawái, con una extensión de arena blanca suave y aguas tranquilas ideales para familias. Hapuna Beach posee un color de mar excepcional, perfecto para nadar y practicar snorkel en un ambiente seguro. En invierno, también es común avistar ballenas a lo lejos.

Hawái Hapuna Beach

Tom Benedict/Getty Images

5. Poipu Beach

Famosa por su forma en “media luna doble”, Poipu Beach es hogar de vida marina única: es posible ver tortugas verdes descansando en la arena y, en ocasiones, focas monje hawaianas. Sus aguas calmadas la convierten en una playa perfecta para quienes quieren nadar, bucear o simplemente descansar bajo el sol.

Hawái Poipu Beach

Westend61/Getty Images/Westend61

Desde bahías rodeadas de montañas hasta costas volcánicas de arena negra, cada isla ofrece una experiencia distinta que combina naturaleza, cultura y tranquilidad absoluta. Visitar estas cinco playas es descubrir la esencia del archipiélago.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
