Travel

Lago di Como como el destino italiano que se volvió el favorito

De refugio aristocrático a escenario de celebridades y redes sociales, este lago del norte de Italia vive uno de sus momentos de mayor popularidad.

Enero 08, 2026 • 
Tania Franco
Ubicado entre montañas y pueblos llenos de encanto, el Lago di Como se ha transformado en uno de los destinos más deseados de Europa, combinando paisajes de postal, villas históricas y una atmósfera de lujo discreto que atrae tanto a viajeros como a figuras del espectáculo.

En los últimos años, el lago ha dejado de ser solo un secreto bien guardado entre conocedores para convertirse en un punto clave del turismo internacional, impulsado por su estética cinematográfica, su cercanía con Milán y su constante presencia en contenidos de moda, lifestyle y viajes.

A esta lista de celebridades se suma ahora Belinda, quien recientemente posó entre el agua y las montañas del lago, elevando el encanto natural del lugar con una presencia que mezcla sofisticación y magnetismo, y reforzando su estatus como escenario perfecto para momentos icónicos.

Entre pueblos como Bellagio, Varenna y la ciudad de Como, recorridos en barco y villas rodeadas de jardines, el destino ofrece una experiencia que equilibra naturaleza, historia y glamour. Una fórmula que explica por qué el Lago di Como no solo sigue de moda, sino que se consolida como una de las joyas más codiciadas de Italia.

Italia Europa
